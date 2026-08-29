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جوانان فیروزآبادی مسیر ۱۳۰ کیلومتری این شهرستان تا حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) را پیاده می پیمایند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، کاروان پیاده با ۱۷۰ زائر شهرستان فیروزآباد مسیر ۱۳۰ کیلومتری این شهرستان را تا حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) پیاده روی می کنند و قرار است امشب و در شب میلاد پیامبر اکرم (ص) وارد این حرم مطهر میشوند.
حدود ۷۰۰ نفر از مشتاقان و عاشقان اهل بیت (ع) هم قرار است از دیگر نقاط استان به این کاروان میپیوندند.
شهرستان فیروزآباد در جنوب غرب فارس و در فاصله ۹۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.