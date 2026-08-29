معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) در نامه به مدیرعامل توانیر، تعرفه تجدیدپذیر قابل اعمال در قبوض برق صنایع مشمول ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان را برای دوره مهر سال ۱۴۰۵ اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس این نامه، صنایع با قدرت مصرف بیش از یک مگاوات که نسبت به تأمین چهار درصد از برق مصرفی خود از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر اقدام نکرده‌اند، مشمول پرداخت تعرفه تجدیدپذیر خواهند بود.

مطابق اعلام ساتبا، تعرفه تجدیدپذیر برای صنایع مشمول در دوره مهرماه سال ۱۴۰۵، معادل ۱۱۸ هزار و ۹۱۷ ریال به ازای هر کیلووات‌ساعت تعیین شده است.

این تعرفه در اجرای مواد ۳ و ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان و بند (۳-۵) اصلاحیه دستورالعمل توسعه مبادلات برق در بورس انرژی و بر مبنای میانگین صورتحساب خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر در ماه‌های خرداد و تیر سال ۱۴۰۵ محاسبه شده است.

بر اساس مفاد ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، صنایع مشمول باید بخشی از برق مصرفی خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند و در صورت عدم انجام این تکلیف، هزینه مربوط به تعرفه تجدیدپذیر در قبوض برق آنها اعمال می‌شود.