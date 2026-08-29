

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،طاهری، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمانشاه، گفت: این اردو از چهارم تا هشتم ماه جاری برگزار شده و مددجویان نیازمند، از خدمات معاینه چشم، بینایی‌سنجی، تجویز و تأمین رایگان عینک بهره‌مند می‌شوند.

وی افزود: مددجویانی که پس از معاینه نیازمند عمل جراحی چشم باشند نیز با هماهنگی مراکز درمانی، به صورت رایگان تحت درمان قرار خواهند گرفت. مصاحبه با مدیرکل کمیته امداد امام خمینی ره استان کرمانشاه