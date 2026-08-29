به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در پی انتشار مطلبی در فضای مجازی درباره مشاهده یک حلقه مار بزرگ و انتساب آن به گونه پیتون در نزدیکی باغات روستای شیخ‌زرد مرگور ارومیه، موضوع از سوی نیرو‌های محیط زیست به‌صورت میدانی بررسی شد.

مختار خانی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه، گفت: پس از اطلاع از موضوع، نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست شهرستان با همکاری رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش اداره کل، در محل اعلام‌شده حضور یافته و محدوده مورد نظر را بررسی و جست‌و‌جو کردند.

وی افزود: در بررسی‌های انجام‌شده، اثری از مار مورد ادعا مشاهده نشد و گزارش منتشرشده درباره مشاهده و شناسایی مار پیتون در این منطقه تاکنون به تأیید کارشناسی محیط زیست نرسیده است.

خانی با تأکید بر ضرورت دقت در انتشار اخبار مرتبط با حیات وحش اظهار کرد: شناسایی گونه‌های جانوری نیازمند بررسی کارشناسی است و صرف مشاهده یک جانور یا انتشار تصاویر و مطالب در فضای مجازی، به‌تنهایی نمی‌تواند مبنای تعیین گونه باشد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه از شهروندان و اهالی منطقه خواست در صورت مشاهده جانور وحشی، ضمن حفظ فاصله ایمن، موضوع را به محیط زیست اطلاع دهند و از نزدیک شدن، زنده‌گیری یا آسیب‌رساندن به حیوان خودداری کنند.

وی خاطرنشان کرد: در صورت دریافت گزارش یا اطلاعات جدید، موضوع مجدداً توسط کارشناسان محیط زیست بررسی خواهد شد.