مدیرکل پشتیبانی امور دام خوزستان، از واردات ۱۴ فروند کشتی حامل ۷۲۳ هزار تن ذرت و کنجاله سویا از ابتدای سال جاری از بندر امام خمینی به کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، احمد احمدی بلوطکی با اشاره به تأمین و توزیع نهاده‌های دامی از ابتدای سال جاری در استان، از واردات ۱۴ فروند کشتی حامل بیش از ۷۲۳ هزار تن نهاده دامی شامل ذرت و کنجاله سویا از مبدأ بندر امام خمینی خبر داد.

احمدی بلوطکی تصریح کرد: این حجم از نهاده‌ها شامل ۸ کشتی ذرت به وزن بیش از ۳۵۳ هزار تن و ۶ کشتی کنجاله سویا به وزن ۳۷۰ هزار تن است.

مدیرکل پشتیبانی امور دام خوزستان خاطرنشان کرد: در راستای تقویت ذخایر راهبردی کشور و پشتیبانی از تولید، بیش از ۳۱۰ هزار تن نهاده دامی از بندر امام خمینی (ره) با بهره‌گیری از عملیات لجستیکی گسترده توسط حمل ریلی و جاده‌ای به مقاصد مختلف استان‌های کشور بارگیری و منتقل شد.

‌وی در خصوص وضعیت جاری تأمین نهاده‌ها افزود: در حال حاضر، یک فروند کشتی با مجموع وزن حدود ۶۰ هزار تن نهاده دامی در لنگرگاه بندر امام خمینی (ره) منتظر پهلوگیری و تخلیه است و سه فروند کشتی دیگر به وزن حدود ۱۹۰ هزار تن در مسیر ورود به کشور قرار دارند.

‌احمدی بلوطکی در پایان با اشاره به توزیع داخلی این نهاده‌ها بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، حدود ۲ هزار و ۳۷۷ تن نهاده دامی در سطح استان خوزستان بین واحد‌های تولیدی دام و طیور توزیع شد.

‌این اقدامات در راستای تأمین پایدار نهاده‌های دامی و حمایت از تولیدکنندگان استانی و کشوری در قالب فعالیت‌های ملی اداره کل پشتیبانی امور دام خوزستان صورت گرفت.