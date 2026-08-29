به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، همزمان با برگزاری تجمع صدوهشتاد و یکمین شب خونخواهی رهبر شهید، مردم بجنورد جمعه شب با پیکر مطهر بسیجی شهید علی‌اصغر نورانی، از مدافعان امنیت وداع کردند.

شهید نورانی، از بسیجیان جان‌برکف استان، شهرستان سملقان، در تاریخ ۳ شهریورماه ۱۴۰۵، در حین انجام ماموریت گشت رزمی و شناسایی در منطقه جنوب شرق کشور، به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

مردم ولایتمدار شهرستان‌های استان هم برای یکصد و هشتاد و یکمین شب پیاپی با حضور پرشور در میدان‌های اصلی شهر بر اتحاد و یکپارچگی تاکید کردند و بار دیگر جلوه‌ای از همدلی و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی و عشق به وطن را به نمایش گذاشتند.

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