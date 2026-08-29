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در آیینی با دستور برخط رئیس جمهور، بهره برداری از طرح شهید رئیسی اصفهان یکی از طرحهای شاخص عمرانی شرق اصفهان با مجموعه ۷ پل و ۱۸۰۰ متر زیرگذر آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون عمران شهری شهردار اصفهان گفت: با بهره برداری از طرح مجموعه پلها و زیرگذر شهید آیتالله رئیسی اصفهان به مساحتی حدود ۳۰۰ هزار متر مربع و سرمایهگذاری ۱۵۰۰ میلیارد تومانی یکی از گرههای ترافیکی شمالشرق سامان داده شد و امروز با دستور برخط رئیس جمهور به بهره برداری رسید.
اصغر کشاورزاد افزود: مجموعه پلها و زیرگذر بزرگراه شهید آیتالله رئیسی در محدوده مناطق ۱۰ و ۱۴ حدفاصل پلهای شهیدان طیاره و شهید دریانوش، برای ساماندهی یکی از ورودیهای مهم شرق و شمالشرق اصفهان و کاهش نقاط پرخطر و گرههای ترافیکی این محدوده اجرا شد و این طرح در مساحتی حدود ۳۰۰ هزار متر مربع و به طول تقریبی سه کیلومتر اجرا شده است.
وی حجم خاک برداری به میزان ۵۰۴ هزار متر مکعب، مصرف ۴۰۰ تن میلگرد و ۴۰ هزار تن آسفالت را ویژگیهای قابل توجه اجرای این طرح بیان کرد و افزود: این حجم از خاکبرداری، تنها یکی از مراحل آمادهسازی بستر طرحی است که بخش قابل توجهی از آن در زیر سطح زمین و در قالب زیرگذرها اجرا شده است.
معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان هم گفت: این طرح کلان حدود سه کیلومتر طول دارد و شامل حدود ۱۸۰۰ متر زیرگذر و هفت پل است که از این تعداد، شش دهانه پل بتنی سوارهرو و یک دهانه پل عابر پیاده فلزی است.
علینقیان ادامه داد: برای تأمین استحکام سازهها حدود ۱۷۰۰ شمع اجرا شده و حجم بتن مورد استفاده در پروژه نیز حدود ۱۴۰ هزار تن است؛ این سازهها قرار است شبکهای از دسترسیهای جدید را در محدوده ایجاد کنند که یکی از اهداف اصلی آنها کاهش تداخل مسیرها و حذف نقاطی است که در سالهای گذشته بهعنوان نقاط پرحادثه شناخته میشدند.
وی افزایش ایمنی شهروندان، کاهش احتمال وقوع تصادفات و ایجاد شرایط مناسبتر برای تردد عابران پیاده و وسایل نقلیه را در کنار شاخصهای ترافیکی از محورهای اصلی طراحی و اجرای این طرح دانست وگفت: یکی از اهداف اصلی اجرای طرح، حذف زیرگذرهای پرحادثه و ایجاد دسترسیهای ایمنتر و مستقیمتر برای ساکنان و استفادهکنندگان از این محدوده است.
سخنان رئیس جمهور در آیین برخط افتتاح طرحهای اصفهان
تلاش دولت برای قطع نشدن حاملهای انرژی
تولید خط قرمز ماست؛ در برابر تجاوز با قدرت میایستیم.
رئیسجمهور در آیین بهرهبرداری از طرح مجموعه پلها و زیرگذر بزرگراه شهید آیتالله رئیسی کلانشهر اصفهان به صورت برخط با تأکید بر اینکه حفظ تولید و تداوم فعالیت صنایع در زمستان پیشرو خط قرمز دولت است، گفت: مصرف آب، برق، گاز و سوخت را مدیریت خواهیم کرد، اما تولید نباید قطع شود و مسئولیت آن با استانداران، فرمانداران، بخشداران و دهیاران است. مصرف آب، برق، گاز، بنزین و سوخت را مدیریت خواهیم کرد.
مسعود پزشکیان با بیان اینکه اگر قرار باشد جایی را محدود کنیم، از دولت و ادارات شروع میکنیم و مشکلات را به مردم منتقل نخواهیم کرد، از مردم خواست برای ایجاد پایداری و ناامید کردن دشمن همکاری کنند، دشمن تصور نکند با فشار، ما تسلیم میشویم.
وی گفت: از رهبر معظم انقلاب که در پیام هفته دولت رهنمود و پشتیبانی کردند قدردانی میکنم و قول میدهیم با تمام وجود پای مردم و عزت و سربلندی کشور بایستیم. وحدت و انسجام رمز موفقیت ماست و تمام تلاش ما تاکنون در این مسیر بوده است.
رییس جمهور با بیان اینکه ما از جنگ خوشمان نمیآید، اما در برابر تجاوز با قدرت میایستیم و دفاع میکنیم گفت:هیچ قدرتی نمیتواند ملتی را که متحد است و پای سرزمین خود ایستاده، وادار به تسلیم کند.
مسعود پزشکیان افزود: اگر از مسیر گفتوگو و بر اساس تفاهمنامه پیش برویم، مشکلات را حل و امتیازات خود را میگیریم. این به نفع مملکت، منطقه و دنیاست که ترامپ آشوب ایجاد نکند و اسرائیل باعث ناامنی و تجاوز نشود.
وی گفت: با وحدت و انسجام داخلی و تلاش شبانهروزی بر همه مشکلات غلبه خواهیم کرد. آرامش دنیا از درون منطقه ما شکل میگیرد.
آیین بهرهبرداری یا آغاز ساخت ۱۰۵۴ طرح شهرداریها ودهیاریها در استان
در آیین افتتاح برخط طرح شهید رئیسی با دستور جمهور در ششمین روز از هفته دولت، ۱۰۵۴ طرح عمرانی وخدماتی شهرداریها و دهیاریهای استان اصفهان افتتاح یا ساخت آنها آغاز شد.
این طرحها در شهرداریها و دهیاریهای استان اصفهان با ۳۵.۲ همت مجموع سرمایه گذاری افتتاح یا عملیات ساخت آنها آغاز شده است.
میزان سرمایه گذاری ۵۱۰ شهرداریهای استان اصفهان ۳۰ همت و ۵۴۴ طرح خدماتی وعمرانی در دهیاریهای استان اصفهان ۳.۷ همت اعلام شده است و علاوه بر این برای اجرای طرح آیت الله شهید رئیسی اصفهان ۱.۵ همت هزینه شده است.