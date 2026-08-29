مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهید سید مهدی محسن‌زاده با حضور جمعی از مردم، خانواده‌های معظم شهدا و مسئولان در مهریز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، شهید سید مهدی محسن‌زاده یکم اردیبهشت سال ۱۳۴۶ در شهرستان مهریز دیده به جهان گشود. وی پس از طی دوران تحصیل و در جریان دفاع مقدس، به جبهه‌های نبرد اعزام شد و سوم خرداد سال ۱۳۶۷ در منطقه شلمچه به شهادت رسید.

پیکر این شهید والامقام مدتی در منطقه برجا ماند و سرانجام دوازدهم خرداد سال ۱۳۷۴ پس از تفحص، در گلزار شهدای روستای مزوییرآباد به خاک سپرده شد.

در این مراسم، سخنرانان با گرامیداشت یاد و خاطره شهید سید مهدی محسن‌زاده و دیگر شهدای والامقام، بر ضرورت تبیین فرهنگ ایثار و شهادت، انتقال آرمان‌های شهدا به نسل جوان و ادامه دادن راه شهیدان تأکید کردند.

مداحان اهل‌بیت (ع) نیز با مرثیه‌سرایی و ذکر یاد شهدا، فضای مراسم را با حال و هوای معنوی همراه کردند.

در این آیین همچنین بر زنده نگه داشتن یاد شهدا به عنوان سرمایه‌ای ارزشمند برای حفظ هویت، عزت و انسجام جامعه و ضرورت عمل به وصیت‌ها و آرمان‌های شهیدان تأکید شد.