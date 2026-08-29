هم‌زمان با فرارسیدن میلاد باسعادت حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع)، شبکه‌های رادیویی با تدارک ویژه‌برنامه‌هایی با محوریت سیره و اخلاق نبوی، همراه شنوندگان هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «بهار جان»، «والاتبار»، «رسول امین»، «طلوع امید»، «سلام بر پیامبر»، «به وقت گفت‌و‌گو»، «رسول مهربانی»، «پیام وحدت»، «شادباش» و «حیات طیبه»، از جمله این برنامه هاست.

رادیو ایران، طنین عیدانه «بهار جان»

هم‌زمان با سالروز میلاد فرخنده پیامبر گرامی اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع)، ویژه‌برنامه شاد و عیدانه «بهار جان» با رویکردی معرفتی پخش می شود. این برنامه با اجرای حمیدرضا رضایی و با تدارک بخش‌های متنوع همراه شنوندگان است.

رادیو جوان، پویش مردمی

شبکه رادیویی جوان در قالب برنامه «ایران جان» و برگزاری پویش «ایران جان، قزوین ایران» با گویندگی حسن اسماعیل‌پور و همکاران مرکز قزوین به این ایام فرخنده می‌پردازد.

رادیو فرهنگ، همنوای وحدت

برنامه «رسول مهربانی» با بخش‌های متنوعی به بررسی آیین‌های جشن میلاد در کشور‌های اسلامی، تبیین مفاهیم قرآنی وحدت و اجرای شعر و موسیقی اقوام ایرانی از رادیو فرهنگ می‌پردازد تا همدلی امت اسلامی را روایت کند.

رادیو تهران، روایت اخلاق محمدی در زندگی امروز

‌برنامه «سلام بر پیامبر» رادیو تهران به مناسبت میلاد حضرت رسول اکرم (ص) و روز اخلاق و مهرورزی با محوریت بازخوانی سیره اخلاقی پیامبر (ص) و پیوند آن با زندگی روزمره شهروندان روی آنتن می‌رود و تلاش می‌کند اخلاق محمدی را از یک مفهوم مناسبتی به رفتاری قابل تجربه در زندگی شهری تبدیل کند.

رادیو گفت‌و‌گو، سیره نبوی

برنامه «به وقت گفت‌و‌گو» با محوریت تبیین سیره پیامبر و ابعاد شخصیتی و اخلاقی حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) پخش می شود. این برنامه با نگاهی به سیره فردی و اجتماعی پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع)، به بررسی آموزه‌های اخلاقی و رفتاری ایشان و الگو‌های قابل بهره‌گیری در زندگی امروز می‌پردازد.

رادیو ورزش، همراه با طلوع امید

برنامه «طلوع امید» از رادیو ورزش، توصیه‌های نبوی را در زمینه ورزش به عنوان الگوی عملی برای ورزشکاران و پهلوانان مورد بررسی قرار می‌دهد. این برنامه با رویکردی متفاوت، به پیوند میان آموزه‌های دینی و حوزه ورزش خواهد پرداخت.

رادیو اقتصاد، رسول امین

‌برنامه «رسول امین» به مناسبت فرخنده میلاد پیامبر اکرم (ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع)، ساعت ۱۰:۰۰، یک‌شنبه ۸ شهریور، با نگاهی به نقش اخلاق، صداقت و مهرورزی در رونق کسب‌وکار و اقتصاد جامعه پخش می‌شود.

رادیوصبا، بازخوانی ویژگی‌های پیامبر

برنامه «والاتبار» رادیو صبا با فضایی شاد و عیدانه به بازخوانی ویژگی‌های اخلاقی پیامبر مهربانی می‌پردازد. این برنامه با حضور مهمانان مختلف، ارتباط با شهر‌های گوناگون و مشارکت مخاطبان، تلاش می‌کند جلوه‌هایی از اخلاق نبوی را در تجربه‌های روزمره و زندگی امروز روایت کند.

رادیو نمایش، شادباش

برنامه «شادباش» با نگاهی تحلیلی و اخلاقی، سعی دارد با بازخوانی ویژگی‌های برجسته پیامبر (ص) و امام جعفر صادق (ع)، الگویی برای زیست انسان امروز فراهم. این برنامه ساعت ۰۷:۳۰، یکشنبه ۸ شهریور پخش می شود.

رادیو پیام، پیام وحدت

ویژه‌برنامه هفته وحدت رادیو پیام به نام «پیام وحدت» پخش می‌شود که اختصاص به پخش سخنرانی‌ها ویژه وحدت میان اهل تسنن و تشیع دارد.

رادیو آوا، آوای وحدت

برنامه «آوای وحدت» به مناسبت هفته وحدت از آغاز تا پایان هفته وحدت با پخش آهنگ‌هایی در ستایش وحدت و مدح پیامبر (ص) و مطالبی درباره لزوم و قوت وحدت شیعه و سنی روانه آنتن رادیو آوا می‌شود.

رادیو سلامت، آینه اخلاق نبوی

برنامه «حیات طیبه» رادیو سلامت با نگاهی به سیره پیامبر رحمت، این پرسش اخلاقی را مطرح می‌کند که اگر ایشان امروز کنار ما بودند، چقدر از شیوه تعامل و رفتار اجتماعی ما راضی می‌شدند.