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فراخوان مسابقه روزنامه دیواری از شهدای بام ایران تا شهدای مدرسه میناب در استان چهارمحال و بختیاری آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مسئول بسیج رسانه استان گفت: دانشآموزان دوره دوم ابتدایی و متوسطه اول استان میتوانند در این مسابقه شرکت کنند.
کریمی افزود: علاقمندان آثار خود را تا ۱۷ شهریور میتوانند به دبیرخانه این فراخوان به نشانی شهرکرد، گودال چشمه، اول خیابان رشد، سازمان دانش آموزی و همچنین ادارات آموزش و پرورش شهرستانهای ۱۲ گانه در استان ارسال کنند.
به گفته وی شهدای دانشآموز و فرهنگی، زندگینامه و وصیتنامه شهدا، خاطرات خانوادهها و همرزمان شهدا، معرفی شهدای شاخص استان، شهدای مدافع حرم، نقش مادران و خانوادههای شهدا، آثار هنری، شعر و دلنوشته درباره شهدا، اسناد، تصاویر و دستنوشتههای شهدا، صحبتم با شهید و توصیههای شهید به من ازمحورهای این مسابقت است.