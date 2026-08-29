به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مسئول بسیج رسانه استان گفت: دانش‌آموزان دوره دوم ابتدایی و متوسطه اول استان می‌توانند در این مسابقه شرکت کنند.

کریمی افزود: علاقمندان آثار خود را تا ۱۷ شهریور می‌توانند به دبیرخانه این فراخوان به نشانی شهرکرد، گودال چشمه، اول خیابان رشد، سازمان دانش آموزی و همچنین ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌های ۱۲ گانه در استان ارسال کنند.

به گفته وی شهدای دانش‌آموز و فرهنگی، زندگی‌نامه و وصیت‌نامه شهدا، خاطرات خانواده‌ها و همرزمان شهدا، معرفی شهدای شاخص استان، شهدای مدافع حرم، نقش مادران و خانواده‌های شهدا، آثار هنری، شعر و دلنوشته درباره شهدا، اسناد، تصاویر و دست‌نوشته‌های شهدا، صحبتم با شهید و توصیه‌های شهید به من ازمحور‌های این مسابقت است.