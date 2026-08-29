مسئول مرکز انتقال خون میبد با اشاره به استقبال مطلوب مردم این شهرستان از اهدای خون، بر ضرورت افزایش مشارکت جوانان و بانوان در این امر انسان‌دوستانه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، حمزوی با بیان اینکه این مرکز روزانه به‌طور میانگین پذیرای ۲۰ تا ۵۰ نفر مراجعه‌کننده است، گفت: از میان مراجعه‌کنندگان، حداقل ۲۰ نفر موفق به اهدای خون می‌شوند و خوشبختانه استقبال مردم میبد از این اقدام خداپسندانه بسیار مطلوب است.



وی با تأکید بر نیاز همیشگی مراکز درمانی به خون و فرآورده‌های خونی افزود: از همه اقشار جامعه، به‌ویژه جوانان و بانوان، درخواست می‌کنیم مشارکت بیشتری در اهدای خون داشته باشند؛ چراکه نیاز به خون، روزانه و مستمر است و نمی‌توان آن را به زمان یا شرایط خاصی محدود کرد.



حمزوی با اشاره به برخی باور‌های نادرست درباره اهدای خون بانوان تصریح کرد: این تصور که بانوان نمی‌توانند خون اهدا کنند، صحیح نیست و بانوان پس از مراجعه، از نظر کم‌خونی و سایر شرایط لازم مورد معاینه و بررسی قرار می‌گیرند و در صورت برخورداری از شرایط مناسب، فرآیند خون‌گیری انجام می‌شود و در غیر این صورت، فرد از اهدای خون معاف خواهد شد.



مسئول مرکز اهدای خون میبد افزود: هر واحد خون اهدایی پس از فرآوری می‌تواند به چند فرآورده خونی از جمله گلبول قرمز، پلاکت و پلاسما تبدیل شود که هرکدام کاربرد‌های درمانی متفاوتی دارند.



وی با بیان اینکه پلاکت تنها حدود سه تا پنج روز قابلیت نگهداری دارد، خاطرنشان کرد: به همین دلیل، تأمین خون و فرآورده‌های خونی یک نیاز مستمر و روزانه است و مشارکت همیشگی مردم در این زمینه اهمیت فراوانی دارد.



حمزوی همچنین درباره میزان خون‌گیری از اهداکنندگان گفت: در صورت تأیید شرایط فرد برای اهدای خون، حدود ۴۵۰ سی‌سی خون دریافت می‌شود که برای فرد سالم و واجد شرایط، میزان قابل توجهی نیست و بدن به‌سرعت آن را جبران می‌کند.



وی افزود: خون از دست‌رفته بدن معمولاً طی ۱۲ تا ۲۴ ساعت با مصرف مایعات مناسب جبران می‌شود و سایر اجزای خون نیز در ادامه فرآیند طبیعی بدن بازسازی خواهند شد.



مسئول مرکز اهدای خون میبد در پایان از مردم شهرستان خواست با مراجعه به مرکز اهدای خون و مشارکت در این اقدام انسان‌دوستانه، در تأمین نیاز بیماران و نجات جان افراد نیازمند به خون و فرآورده‌های خونی سهیم باشند.



محسن دهقانی مسول بسیج اصناف میبد نیز گفت: امروز همزمان با هفته بسیج اصناف، ۱۵ نفر از نیرو‌های اصناف شهرستان میبد با حضور در مرکز انتقال خون این شهرستان، با اهدای خون خود در تأمین نیاز بیماران نیازمند مشارکت کردند.



دهقانی افزود: این اقدام با هدف ترویج فرهنگ نوع‌دوستی، کمک به بیماران نیازمند و تأمین ذخایر خونی انجام شد و در روز‌های آینده هم ادامه خواهد داشت.