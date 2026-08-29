به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روزنامه القدس العربی چاپ لندن، لارس کلینگ بایل، وزیر دارایی آلمان، روز جمعه از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، خواست به جنگ «غیرمسئولانه» خود علیه ایران پایان دهد؛ این درخواست در آستانه سفر او به آمریکا در هفته آینده برای شرکت در نشست گروه ۲۰ مطرح شد.

کلینگ‌بایل که سمت معاون صدراعظم آلمان را نیز برعهده دارد، در گفت‌و‌گو با شبکه تلویزیونی «ای آر دی» گفت: این مهم‌ترین پیامی است که باید به آمریکا نیز منتقل شود: به این جنگ پایان دهید.

او همچنین دونالد ترامپ را مسئول افزایش قیمت سوخت دانست و گفت: مسئولیت آن بر عهده دونالد ترامپ و این جنگ غیرمسئولانه‌ای است که او در ایران آغاز کرده است. این پیامد‌هایی است که ما در جایگاه‌های سوخت احساس می‌کنیم.

وزرای دارایی کشور‌های عضو گروه ۲۰ روز‌های دوشنبه و سه شنبه در اشویل، ایالت کارولینای شمالی، گرد هم می‌آیند تا زمینه را برای نشست سران گروه ۲۰ که قرار است اواخر سال جاری در میامی برگزار شود، فراهم کنند.

کلینگ بایل پیش از این سفر بار دیگر خواستار وضع مالیات بر سود‌های هنگفت شرکت‌های نفتی در سطح اروپا شد و هشدار داد که این شرکت‌ها از وضعیت ناآرام ژئوپلیتیکی برای کسب سود‌های کلان بهره می‌برند.

او گفت این شرکت‌ها «سود‌های هنگفتی به جیب می‌زنند و این موضوع قابل چشم‌پوشی نیست.»

قرار است موضوع وضع این مالیات در نشست ۱۹ سپتامبر آینده وزیران دارایی اتحادیه اروپا در دوبلین، در دستور کار قرار گیرد.