به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،رئیس پلیس آگاهی استان مازندران از دستگیری یکی از متهمان پرونده کلاهبرداری با شگرد رمالی و دعانویسی در یکی از شهر‌های ساحلی غرب استان خبر داد.

سرهنگ کارآگاه سامع خورشاد گفت: در پی شکایت چندین نفر از شهروندان، کارآگاهان تحقیقات تخصصی خود را آغاز کردند و مشخص شد متهمان با وعده‌هایی از جمله فرزندآوری و حل مشکلات خانوادگی، اعتماد مالباختگان را جلب و بیش از یک کیلو و ۳۰۰ گرم طلا و ۶۰۰ میلیون تومان وجه نقد از آنان دریافت کرده‌اند.

وی افزود: یکی از متهمان با اقدامات اطلاعاتی و پلیسی شناسایی و دستگیر شد و تلاش برای دستگیری متهم دیگر و شناسایی سایر مالباختگان ادامه دارد.

سرهنگ خورشاد در پایان هشدار داد: شهروندان به ادعا‌های رمالی و دعانویسی اعتماد نکرده و طلا و وجه نقد خود را در اختیار افراد سودجو قرار ندهند.