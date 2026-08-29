به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ علی اسدیان گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس شهرستان قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران پلیس آگاهی پس از بررسی‌های لازم ۲ نفر سارق حرفه‌ای را شناسایی کردند و پس از هماهنگی قضائی، متهمان در مخفیگاهشان دستگیر شدند و به ۱۲ فقره سرقت از اماکن خصوصی اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.