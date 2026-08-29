به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛سرهنگ هادی کیانمهر گفت: در پی اعلام یک مورد تیراندازی با سلاح و ارعاب برای شهروندان در یکی از جایگاه‌های سوخت خرم‌آباد، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی خرم‌آباد افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی و پس از هماهنگی‌ قضایی، متهم را در یک عملیات غافلگیرانه به همراه یک قبضه سلاح کمری، سه تیر جنگی و یک عدد افشانه فلفل دستگیر کردند..

سرهنگ کیانمهر با اشاره به اینکه متهم دارای دو فقره حکم جلب کیفری بوده و به اتهام تیراندازی و قدرت‌نمایی تحت تعقیب بود، گفت: فرد دستگیرشده پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی شهرستان خرم‌آباد معرفی شد.

فرمانده انتظامی خرم‌آباد در پایان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با مخلان نظم و امنیت عمومی، از شهروندان خواست هرگونه شرارت یا قدرت‌نمایی با سلاح را در اسرع وقت از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش کنند.