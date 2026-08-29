به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی استان به برخی از دستاورد‌های دولت چهاردهم در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: تولیدات کشاورزی استان از دو میلیون و ۸۶۴ هزار تن به سه میلیون و ۴۲ هزار تن در دولت چهاردهم رسیده که شش درصد افزایش دارد.

سعید خرمی افزود: محصولات دام و طیور از ۵۶۲ هزار تن به ۵۹۵ هزار تن، محصولات شیلات از هشت هزار تن به بیش از ۱۰ هزار تن رسیده است که برخی از تولیدات خود کفا هستیم و مازاد آن به سایر استان‌ها صادر می‌شود.

او گفت: استان مرکزی در تولید برخی محصولات باغی از جمله لوبیا، گل و گیاهان زینتی و تولید ماهی زینتی دارای رتبه در کشور است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی استان افزود: در استان مرکزی کزی شش مجتمع گلخانه‌ای با حدود ۷۰۰ هکتار سطح زیر کشت وجود دارد و در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی نیز بیش از چهار میلیون تن ظرفیت فرآوری وجود دارد که بیشتر از ظرفیت تولیدات کشاورزی استان است.

در سال زراعی جاری ۲۸۵ هزار تن گندم، ۱۹۵ هزار تن جو و بیش از هزار و ۴۰۰ هزار تن انواع دانه‌های روغنی در استان تولید و بیش از ۹۰ درصد الگوی کشت اجرا شده است.

تجهیز سه هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به سیستم آبیاری نوین و اجرای هزار و ۸۰۰ هکتار فعالیت‌های آب و خاک از جمله احداث کانال‌های آبیاری، طرح‌های انتقال آب، و ۱حداث ۱۴۰ کیلومتر لوله گذاری و کانال انتقال آب بخشی از دستاورد‌های دولت در بخش آب و خاک است.

تولید ۵۹۲ هزار تن محصولات دامی و طیور از جمله گوشت مرغ، تخم مرغ، شیر خام و گوشت قرمز نیز از دیگر دستاورد‌های دولت در دو ساله اخیر است که برخی تولیدات دارای رتبه کشوری است.

استان مرکزی با تولید سالانه ۷۵ هزار تن گوشت مرغ رتبه نهم، تولید ۷۰ هزار تن تخم مرغ رتبه دهم، ۵۰ هزار تن گوشت قرمز رتبه چهارم و تولید ۴۰۰ هزار تن شیرخام رتبه دوازدهم کشور را به خود اختصاص داده و مازاد برنیاز استان به سایر استان‌ها صادر می‌شود.

طرح‌های تحقیقاتی و پژوهشی بخش کشاورزی هم در دولت چهاردهم مورد توجه قرار گرفته و شاهد افزایش ۱۲ درصدی اجرای طرح‌های تحقیقاتی هستیم به طوری که تعداد طرح‌های تحقیقاتی از ۹۴ به ۱۱۰ طرح در سال افزایش یافته و مُنجر به تولید هسته‌های اولیه بذر و معرفی ۳۸ رقم مختلف از جمله گندم، جو، لوبیا و کاملینا شده و موجب کاهش مصرف آب و افزایش بهره وری محصول شده است.

در زمینه شرکت‌های دانش بنیان و مراکز رشد هم پیشرفت‌های خوبی در دو سال اخیر صورت گرفته است.