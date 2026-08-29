به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ دور دوم رقابت‌های بولینگ رنکینگ انفرادی مردان کشور در شیراز با قهرمانی محسن قادری از استان هرمزگان به پایان رسید.

این دوره از مسابقات به مدت چهار روز و به میزبانی باشگاه خلیج‌فارس شیراز با حضور ۷۳ ورزشکار از استان‌های مختلف برگزار شد.

در پایان این رقابت‌ها، محسن قادری از هرمزگان سکوی نخست را از آن خود کرد، جواد یارمحمودی از فارس در جایگاه دوم ایستاد و محسن میرکاظمی از گیلان مقام سوم را کسب کرد، همچنین فرشاد نوری از تهران و وحید رحیمی از هرمزگان به ترتیب رتبه‌های چهارم و پنجم را به دست آوردند.

در حاشیه این مسابقات، سپهرداد ونکی موفق شد عنوان «بالاترین امتیاز ثبت‌شده در یک گیم» را به نام خود ثبت کند.

۷۳ شرکت‌کننده در دو روز نخست این رقابت ها، در سه بازه زمانی و در مجموع ۱۰ بازی با یکدیگر به رقابت پرداختند. پس از پایان این مرحله، ۵۰ ورزشکار برتر به روز سوم راه یافتند؛ در روز سوم، این ورزشکاران در پنج گیم به مصاف هم رفتند تا ۲۵ نفر برتر برای حضور در روز پایانی مشخص شوند.

در مرحله نهایی، ۲۵ ورزشکار باقی‌مانده پنج گیم دیگر انجام دادند و در نهایت پنج نفر برتر راه‌یافته به مرحله نهایی، به صورت نردبانی برای تعیین رده‌بندی نهایی با یکدیگر رقابت کردند.