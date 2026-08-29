شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه گیلان، از آغاز توزیع الکترونیکی سهمیه نفت سفید شهریور برای خانوار‌های بدون گاز طبیعی در اقلیم‌های ۱، ۲ و ۳ استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه گیلان اعلام کرد: توزیع سهمیه نفت سفید شهریور برای خانوار‌های بدون گاز طبیعی در اقلیم‌های ۱، ۲ و ۳ استان در قالب شارژ کارت بانکی سرپرست خانوار آغاز شد.

میزان سهمیه تخصیصی شهریور براساس تعداد خانوار، برای خانوار‌های ۱ و ۲ نفره ۱۰۰ لیتر، ۳ و ۴ نفره ۱۵۰ لیتر و ۵، ۶ و ۷ نفره ۲۰۰ لیتر تعیین و اختصاص یافت و مهلت اعتبار آن تا پایان همین ماه است.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گیلان اعلام کرد: از ابتدای امسال تا پایان تیر ۲ هزار و ۵۲۰ لیتر نفت سفید برای ۲۱ هزار خانوار مصرف کننده در سطح استان توزیع شد.

متقاضیان و مشمولان این طرح در اقلیم‌های مذکور، لازم است برای دریافت سهمیه خود، با همراه داشتن کارت بانکی معرفی‌شده در سامانه، درخواست فرآورده‌های نفتی (سدف)، به نمایندگی‌های فروش و تعاونی‌های مجاز عرضه سوخت در محل سکونت خود مراجعه نمایند.