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ساخت مرحله نخست نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ مگاواتی با ظرفیت ۲۵ مگاوات در شهرستان مُهر آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرماندار شهرستان مُهر گفت: مرحله نخست نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ مگاواتی با ظرفیت ۲۵ مگاوات در محدوده مسیر جاده روستای اَرودان علیا به سمت نخلستان در این شهرستان ساخته میشود.
بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته مرحله نخست این طرح تا خردادماه سال آینده به بهره برداری میرسد.
مصطفی غلامپور افزود: توسعه نیروگاههای خورشیدی گامی مهم در مسیر تامین پایدار انرژی، کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی و بهرهگیری از ظرفیتهای طبیعی شهرستان مُهر است.
وی افزود: این شهرستان به دلیل برخورداری از ظرفیت مناسب تابش خورشید یکی از مناطق مستعد استان فارس در حوزه تولید انرژی خورشیدی به شمار میرود و از سرمایهگذاریهای مؤثر در این حوزه حمایت میکند.
شهرستان مهر در جنوب فارس و در فاصله ۳۲۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.