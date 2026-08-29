با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، استاندار آذربایجان‌غربی و نماینده مردم شهرستان‌های میاندوآب، چهاربرج و باروق، مجتمع اداری شهرستان چهاربرج به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، با حضور علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، و استاندار آذربایجان‌غربی نماینده مردم شهرستان‌های میاندوآب، چهاربرج و باروق، مجتمع اداری شهرستان چهاربرج به بهره‌برداری رسید.

این مجتمع اداری در ۵ طبقه و با اعتباری بالغ بر ۸۰۰ میلیارد ریال احداث شده است.

با بهره‌برداری از این مجموعه، زمینه استقرار و ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی و ادارات دولتی در یک مجتمع فراهم شده و شهروندان چهاربرج می‌توانند خدمات اداری مورد نیاز خود را با سهولت بیشتری دریافت کنند.