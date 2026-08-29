مدیر روابط عمومی شهرداری زنجان از برگزاری جشن بزرگ میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) با حضور هنرمند برجسته کشور، «حجت اشرف‌زاده»، در صحن غدیرِ سبزه میدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ مدیر روابط عمومی شهرداری زنجان، ضمن تبریک فرا رسیدن ایام فرخنده میلاد با سعادت پیامبر گرامی اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع)، از برگزاری جشن بزرگ مردمی در مرکز شهر خبر داد.

شکوهی با اعلام این خبر و دعوت از عموم شهروندان زنجانی برای حضور در این رویداد، گفت: به منظور ایجاد فضای پرنشاط اجتماعی و گرامیداشتِ این ایام خجسته، شهرداری زنجان ویژه‌برنامه جشن میلاد را با هنرنمایی خواننده محبوب و مطرح کشور، حجت اشرف‌زاده برگزار خواهد کرد.

مدیر روابط عمومی شهرداری زنجان افزود: این مراسم روز یکشنبه ۸ شهریورماه، از ساعت ۱۹ الی ۲۲ در محل سبزه میدان، صحن غدیر برگزار می‌شود و از تمامی همشهریان عزیز و فرهنگ‌دوست زنجانی دعوت می‌کنیم تا با حضور خود، گرمابخشِ این محفل صمیمانه و باشکوه باشند.