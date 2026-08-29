

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ، نصرت‌الله ملکی با اشاره به اجرای مقررات قرنطینه‌ای در کرمانشاه، اظهار داشت: ۱۶ عامل آفت و بیماری قرنطینه‌ای خارجی و داخلی تحت پایش قرار دارند و تاکنون با اعمال ضوابط قرنطینه‌ای از ورود این عوامل به عرصه‌های زراعی، باغی و گلخانه‌ای استان جلوگیری شده است.

وی افزود: قرنطینه گیاهی فرآیندی برای مدیریت عوامل خسارت‌زایی است که هنوز وارد کشور نشده‌اند یا وارد بخش‌هایی از کشور شده اما به استان کرمانشاه نرسیده‌اند؛ در حالت نخست با عوامل قرنطینه خارجی و در حالت دوم با عوامل قرنطینه داخلی مواجه هستیم و هدف، جلوگیری از ورود، استقرار و ایجاد خسارت این عوامل در تولیدات کشاورزی است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه تصریح کرد: تمام مقررات و فرآیندهای قرنطینه‌ای برای جلوگیری از ورود عوامل خسارت‌زا به حوزه‌های زراعی، باغی و گلخانه‌ای استان اجرا می‌شود و تاکنون این اقدامات مانع ورود ۱۶ عامل آفت و بیماری قرنطینه‌ای به کرمانشاه شده است.

ملکی با اشاره به برخی آفات و بیماری‌هایی که در سال‌های گذشته وارد کشور یا استان شده‌اند، اذعان کرد: مگس میوه مدیترانه‌ای که در گذشته در زمره عوامل قرنطینه‌ای قرار داشت، اکنون در سطح جهان به‌عنوان یک آفت عمومی شناخته می‌شود و از وضعیت قرنطینه‌ای خارج شده است. وی افزود: برخی عوامل بیماری‌زای گیاهی نیز در سال‌های گذشته وارد کشور شده‌اند و پس از استقرار و گسترش، از وضعیت قرنطینه‌ای خارج و به‌عنوان آفات عمومی شناخته شده‌اند؛ بنابراین جلوگیری از ورود عوامل جدید، همچنان اهمیت ویژه‌ای در حفظ سلامت تولیدات کشاورزی دارد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به حضور یکی از آفات خطرناک در استان، گفت: این آفت اکنون در سطح بسیار محدودی فعالیت می‌کند و خسارت قابل توجهی ایجاد نکرده است؛ با این حال اگر شرایط به‌گونه‌ای باشد که جمعیت آن به وضعیت طغیانی برسد و احتمال ایجاد خسارت وجود داشته باشد، اقدامات مبارزه و مقابله به‌سرعت انجام خواهد شد.