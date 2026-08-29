تیم پرورش اندام خراسان رضوی در رقابت‌ های قهرمانی کشور و انتخابی تیم‌ ملی اعزامی به تایلند و اسپانیا، خوش درخشید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی ، مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم‌ های ملی اعزامی به مسابقات آسیایی تایلند و جهانی اسپانیا از ۴ تا ۶ شهریورماه به میزبانی اصفهان برگزار شد.

در این مسابقات، حمید کریمیان در فیزیک کلاسیک موفق به کسب مدال نقره و در رده پیشکسوتان همین رشته صاحب مدال طلا شد. سجاد حیدری نیز مدال نقره دسته ۷۰ کیلوگرم بیلدینگ را به دست آورد.

در رده جوانان، مهدی حسن‌ آبادی موفق به کسب مدال طلای دسته منفی ۷۵ کیلوگرم شد و ابوالفضل بهرام‌ پور نیز در بادی‌ کلاسیک به مدال نقره دست یافت. احسان مقدم نیز در بادی‌ کلاسیک پیشکسوتان مدال نقره کسب کرد.

همچنین رسول درودی، امین امینی، فرهاد صالحی، علیرضا باقری، کمال پیرگزی و آقای سرپوشی نیز موفق به ثبت نتایج قابل توجهی در دسته‌ ها و رده‌ های مختلف شدند.

در ادامه این موفقیت‌ ها، چهار ورزشکار خراسان رضوی شامل سجاد حیدری، ابوالفضل بهرام‌ پور، وحید کریمیان و مهدی حسن‌ آبادی به اردوی تیم ملی برای حضور در بازبینی نهایی فراخوانده شدند.