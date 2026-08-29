سومین شب از رویداد هنری «روایت رحمت»، همزمان با ایام هفته وحدت و گرامیداشت یک‌هزار و پانصدمین سالگرد میلاد پیامبر اکرم (ص)، با حضور استاد حسام‌الدین سراج و استقبال پرشور هنردوستان در محوطه مجموعه تئاتر شهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سومین شب از رویداد هنری «روایت رحمت» شامگاه جمعه، ششم شهریور ماه، با اجرای برنامه‌های متنوع موسیقایی و نمایشی با محوریت شخصیت والای پیامبر اسلام (ص) و وحدت امت اسلامی در محوطه مجموعه تئاتر شهر تهران به اجرا درآمد.

این برنامه که با پخش کلیپی با عنوان «رسول‌الله» آغاز شد، با نوای دف گروه «دفافان» به هدایت مرتضی میر، حال و هوای معنوی خاصی به خود گرفت. در ادامه، ناهید گودرزی با اجرای مجلس نقالی «از عالم بالا»، روایتگر فضایل نبوی شد و پس از آن، گروه موسیقی «مقام چیلار» از بندر ترکمن به سرپرستی امین سعادتی، گوشه‌هایی از موسیقی آئینی و بومی خطه ترکمن‌صحرا را به اجرا گذاشتند.

بخش نمایشی این مراسم نیز با اجرای نمایش «رستاخیز» که به موضوع جاهلیت پیش از اسلام و تحول انسانی می‌پردازد، ادامه یافت. همچنین گروه قوالی «سلام» از کشور افغانستان، با اجرای قطعات «محمد مصطفی»، «شب معراج» و «الله هو»، پیوند میان فرهنگ‌های اسلامی در مدح پیامبر (ص) را به تصویر کشیدند. نمایش آئینی «دس براری» از خرم‌آباد لرستان، آخرین بخش پیش از اجرای اصلی شب سوم بود که با استقبال گرم مخاطبان همراه شد.

در بخش ویژه این مراسم، حسام‌الدین سراج به همراه گروه «بیدل» روی صحنه رفت. پیش از آغاز این اجرا، سیدعباس سجادی، مجری برنامه، با گرامیداشت یاد و نام مدافعان سلامت، پزشکان، پرستاران و مرزبانان غیور کشور که امنیت و آرامش را برای ایران اسلامی به ارمغان می‌آورند، از ایثار آنان تجلیل کرد.

استاد سراج در این شب قطعاتی چون «ماه من»، «بی‌دلان»، «اشک مهتاب»، «پریشانی» و تصنیف «ساقی» را تقدیم حاضران کرد که با استقبال گرم علاقه‌مندان به موسیقی اصیل ایرانی مواجه شد.

شایان ذکر است در این مراسم، جمعی از مدیران فرهنگی از جمله مهدی شفیعی، معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیکنام حسینی‌پور، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بابک رضایی، مدیرکل دفتر موسیقی و اتابک نادری، مدیرکل هنرهای نمایشی حضور داشتند.

رویداد هنری «روایت رحمت» که به همت ستاد خبری این رویداد و با هدف گرامیداشت میلاد پیامبر اکرم (ص) طراحی شده است، تا هفتم شهریور ماه از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰ در محوطه مجموعه تئاتر شهر میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.