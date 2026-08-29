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دهقانی، با اشاره به برگزاری پنل تخصصی «تمدن توحیدی؛ مبانی، چالشها و افقهای پیشرو» در میبد، گفت: برگزاری پنلهای علمی و تعاملی، زمینه خروج مباحث علمی از فضای محدود و ورود آن به عرصه گفتوگوی نخبگانی را فراهم میکند و میتواند به تعمیق و نقد اندیشههای تمدنی کمک کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان یزد با اشاره به اهمیت برگزاری نشستهای علمی و تخصصی، اظهار داشت: در راستای پیشبرد اهداف همایش ملی «توحیدمحوری و تمدن نوین اسلامی در اندیشه معاصر»، پنل تخصصی «تمدن توحیدی؛ مبانی، چالشها و افقهای پیشرو» به همت هسته پژوهشی «اخلاق و تمدن» و با دبیری محمدرضا ملکثابت، عضو هیئت علمی دانشگاه میبد، در سالن کنفرانس مصلای آیتالله اعرافی میبد برگزار شد.
دهقانی افزود: چنین نشستهایی میتواند در تبیین مبانی فکری و نظری، تقویت گفتمان علمی و در نهایت تأثیرگذاری بر عرصههای اجتماعی و فرهنگی نقش مؤثری داشته باشد.
معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان یزد تصریح کرد: یکی از ویژگیهای مهم پنلهای تخصصی، فراهمکردن زمینه گفتوگوی مستقیم میان صاحبنظران و پژوهشگران است؛ چراکه در این قالب، یک موضوع از زوایای مختلف مورد بررسی قرار میگیرد و امکان نقد، تکمیل و تبادل دیدگاهها فراهم میشود.
وی با اشاره به رویکرد جدید معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران در برگزاری پنلهای علمی و تعاملی، بیان کرد: رویکرد راهبردی حجتالاسلام والمسلمین حبیبالله بابایی در این دوره، تمرکز بر برگزاری پنلهای علمی و تعاملی است و هدف از این تغییر رویکرد، خروج دانش از محیطهای بسته و حرکت به سمت فضای گفتوگوی نخبگانی است.
دهقانی ادامه داد: در چنین فضایی، اندیشههای علمی و تمدنی صرفاً ارائه نمیشوند، بلکه در معرض پرسش، نقد و بررسی قرار میگیرند و همین امر میتواند به تولید و توسعه ادبیات علمی در حوزه تمدن توحیدی کمک کند.
معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان یزد با اشاره به موضوعات مطرحشده در این پنل گفت: در بخش نخست این نشست، حجتالاسلام والمسلمین حبیبالله بابایی، رئیس پژوهشکده مطالعات اجتماعی تمدنی، به تبیین موضوع «امکان تمدن توحیدی در وضعیت تنوع فرهنگی» پرداخت و با آسیبشناسی زیستبومهای متکثر فرهنگی، بر این نکته تأکید کرد که تمدن توحیدی نه الگویی تحمیلی، بلکه بستری برای همافزایی ظرفیتهای انسانی ذیل یک نظام توحیدی است.
وی اضافه کرد: سعید خلیلویچ، رئیس مرکز KOM از صربستان، با موضوع «تمدن توحیدی و نقد عقلانیت ابزاری مدرن» به بررسی پیامدهای مدرنیته غربی پرداخت و تبیین کرد که عقلانیت ابزاری، انسان و جهان را به ابزاری برای منفعتگرایی تقلیل داده است؛ در حالی که تمدن توحیدی با بازگرداندن نگاه معنوی به هستی، زمینه توجه به ابعاد متعالی انسان را فراهم میکند.
وی ادامه داد: حجتالاسلام والمسلمین محمدعلی مبینی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، نیز با ارائه موضوع «تمدن توحیدی؛ از موضوع سخن تا موضوع عمل» بر ضرورت عبور از نظریهپردازی صرف و حرکت به سمت تحقق عملی مبانی توحیدی تأکید کرد و راهکارهایی برای پیادهسازی ارزشهای توحیدی در عرصه نهادهای اجتماعی ارائه داد.
معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان یزد گفت: زهرا محمودی، مدرس دانشگاه قم، نیز در این پنل به موضوع «چگونگی سیر قرآن از توحید نظری به تمدن توحیدی» پرداخت و با بهرهگیری از روششناسی قرآنی، روند حرکت از تثبیت باورهای توحیدی در جان و اندیشه مؤمنان به سمت شکلگیری نظامهای اجتماعی، سیاسی و تمدنی را تبیین کرد.
وی اضافه کرد: کوثر قاسمی، پژوهشگر پسادکتری دانشگاه الزهرا، نیز با ارائه موضوع «ایمان؛ خاستگاه تمدن توحیدی»، ایمان را یکی از بنیانهای اساسی تمدنسازی معرفی کرد و بر این نکته تأکید داشت که بدون استقرار ایمان عمیق در لایههای مختلف جامعه، ساختارهای تمدنی از روح و پایداری لازم برخوردار نخواهند بود.
دهقانی در پایان با اشاره به استقبال پژوهشگران از این پنل تخصصی خاطرنشان کرد: برگزاری این نشست بهصورت حضوری و مجازی، فرصت مناسبی برای مشارکت پژوهشگران و تبادل دیدگاههای علمی فراهم کرد و نشان داد که تداوم چنین گفتوگوهایی میتواند در تقویت ادبیات علمی و بررسی راهکارهای تحقق اندیشه تمدنی مؤثر باشد.
وی تأکید کرد: حرکت از طرح مباحث صرفاً نظری به سمت گفتوگو، نقد علمی و بررسی راهکارهای عملی، یکی از ضرورتهای اساسی در مسیر دستیابی به تمدن نوین اسلامی است و برگزاری پنلهای تخصصی میتواند گامی مؤثر در این مسیر باشد.