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معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسانجنوبی از ایجاد پنج هزار و ۹۷۴ فرصت شغلی برای مددجویان و نیازمندان استان در دولت چهاردهم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسانجنوبی گفت: برای اجرای این طرحها و ایجاد درآمد پایدار برای خانوادههای زیرپوشش، ۸۶۷ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.
نخعی با بیان اینکه در کنار پرداخت تسهیلات، توانمندسازی مددجویان از طریق آموزشهای مهارتی نیز با جدیت انجام میشود، افزود: در این مدت، شش هزار و ۹۰۳ نفر آموزشهای کسب و کار را فراگرفتهاند و برای اجرای این دورهها هشت میلیارد تومان هزینه شده است.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسانجنوبی گفت: بیشترین سهم اشتغال مربوط به حوزه خدمات با ۳۷ درصد، دامپروری با ۲۳ درصد و نیروگاههای خورشیدی با ۲۰ درصد است و همچنین بخشی از طرحها در زمینههای حملونقل، صنایعدستی، صنعت، فرش و گلیم، کشاورزی و پرورش طیور اجرا شده است.
نخعی افزود: شهرستان بیرجند بیشترین سهم اشتغال استان با ۱۹ درصد را به خود اختصاص داده است.