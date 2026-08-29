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کتاب «برنامهنویسی مقدماتی در ++C» به همت دکتر صادق پاسیان (عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند) و دکتر یاسین بهروزی (دانشآموخته دکتری علوم کامپیوتر) تدوین شد و انتشارات دانشگاه بیرجند آن را منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کتاب «برنامهنویسی مقدماتی در ++C» که ویژه دانشجویان رشتههای فنی و بهویژه علوم کامپیوتر تألیف شده است، با هدف رفع دشواریهای رایج در درک مفاهیم بنیادی «الگوریتم» و «رسم فلوچارت» به رشته تحریر درآمده است.
این کتاب تجربه چندین سال تدریس مؤلفان است و نشان میدهد بسیاری از دانشجویان در آغاز مسیرِ یادگیری برنامهنویسی، در درک فلوچارت و پیادهسازی منطق آن دچار چالش میشوند. از اینرو، کتاب «برنامهنویسی مقدماتی در ++C» با بهرهگیری از زبانی ساده، قابلفهم و با تأکید بر آموزش عملی، تلاش کرده است گامبهگام دانشجویان را با مبانی برنامهنویسی همراه سازد.
این اثر در قالب ۵ فصل ساماندهی شده است و از ویژگیهای بارز آن میتوان به ارائه مثالهای متنوع و تمرینهای کاربردی در پایان هر فصل اشاره کرد که به دانشجویان کمک میکند مفاهیم را بهصورت عملی فرا گرفته و مهارت حل مسئله خود را تقویت کنند.
مؤلفان ضمن استقبال از دیدگاهها و پیشنهادهای سازنده استادان و دانشجویان برای ارتقای کیفیت محتوایی اثر در چاپهای آتی، از تمامی صاحبنظران برای ارائه بازخورد دعوت بهعمل آوردهاند. علاقهمندان میتوانند برای تهیه این کتاب به انتشارات دانشگاه بیرجند مراجعه کنند.