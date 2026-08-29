نخستین نان تافتون تولیدشده با ۱۰۰ درصد آرد کامل و خمیرترش طبیعی در سمنان به مرحله تولید رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این نان پس از نزدیک به سه سال تحقیق و یک سال و نیم فرآیند تخصصی با استفاده از آرد کامل ، خمیرترش طبیعی و بدون افزودن آرد سفید تولید و عرضه می شود.

کیومرث آزمون، طراح و مبتکر این طرح، گفت: این محصول با هدف احیای روش سنتی پخت نان با رویکرد علمی و ارتقای کیفیت و سلامت نان مصرفی تولید شده و مراحل اجرای طرح زیر نظر متخصصان و با تأیید پارک علم و فناوری انجام شده است.

وی با بیان اینکه فرآیند تخمیر نان با خمیرترش طبیعی و در مدت حداقل ۱۲ ساعت انجام می‌شود به ویژگی‌های فرآیند تولید نان کامل گفت: تخمیر طولانی‌مدت خمیرترش، زمینه فعال شدن آنزیم فیتاز و کاهش اسید فیتیک موجود در سبوس را فراهم می‌کند و در این فرآیند، طبق نتایج بررسی‌های انجام‌شده، میزان اسید فیتیک می‌تواند تا ۸۰ درصد کاهش یابد.

وی افزود: کاهش اسید فیتیک می‌تواند به افزایش قابلیت جذب برخی مواد معدنی موجود در نان کمک کند و در کنار آن، فرآیند تخمیر، ویژگی‌های بافتی و طعم نان را نیز بهبود می‌دهد.

طراح این طرح با بیان اینکه برای تولید این محصول نمونه مشابه و سابقه مشخصی برای دریافت برخی مجوز‌ها وجود نداشته است، گفت: این مجموعه برای نخستین بار در کشور، فرآیند تولید تافتون با ۱۰۰ درصد آرد کامل و خمیرترش طبیعی را در این مقیاس اجرا کرده است.

وی درباره فرآیند تولید نیز اظهار داشت: پس از ترکیب آب و آرد، خمیر مراحل استراحت، افزودن خمیرترش و نمک و سپس تخمیر در دمای کنترل‌شده را طی می‌کند و زمان و دمای هر مرحله در کیفیت نهایی محصول تأثیر مستقیم دارد.

آزمون گفت: فرآیند تولید خمیر در یک واحد مجهز در شهرک صنعتی سمنان انجام می‌شود و استفاده از میکسر‌های صنعتی، سردخانه‌های اختصاصی و کنترل دقیق دما و ترکیبات، امکان تولید با حجم بالاتر و حفظ کیفیت محصول را فراهم کرده است.

وی از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی دو شعبه جدید این واحد نانوایی در سمنان خبر داد و افزود: با موافقت فرمانداری، شعبه دوم در میدان کوثر و شعبه سوم در بلوار شهید نوروزی راه‌اندازی خواهد شد و تولید خمیر همچنان در واحد مرکزی متمرکز می‌ماند.

آزمون همچنین از برنامه تولید نان‌های حجیم و نیمه‌حجیم با خمیرترش طبیعی تا پایان سال خبر داد.

وی قیمت هر عدد نان تافتون کامل را ۱۳ هزار تومان اعلام کرد و گفت: این محصول در حال حاضر در سه نوبت صبح، میانی و عصر در محل پارک سنگی سمنان تولید و عرضه می‌شود.

طراح این طرح با اشاره به استقبال مردم از نان کامل افزود: مشتریانی از نقاط مختلف سمنان برای تهیه این نان مراجعه می‌کنند و افزایش ساعات تولید برای پاسخگویی به تقاضای موجود در دستور کار قرار دارد.

آزمون گفت: استفاده از تمام دانه گندم و حفظ سبوس در فرآیند تولید، موجب افزایش میزان فیبر و برخورداری نان از بخشی از ویتامین‌ها و مواد معدنی موجود در گندم می‌شود.