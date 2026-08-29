مسعود شجاعی‌طباطبایی، هنرمند کارتونیست در حاشیه نمایشگاه گروهی «بچه‌های میناب»، ضمن تشریح نمادهای به کار رفته در آثار خود، زبان هنر را ابزاری قدرتمند برای روایت مظلومیت کودکان دانش‌آموز و محکومیت جنایات ضدبشری آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، نمایشگاه گروهی «بچه‌های میناب» که با رویکردی انتقادی نسبت به جنایات اخیرآمریکا و رژیم صهیونیستی برگزار شده است، بازتاب‌دهنده دیدگاه‌های هنرمندان متعهد کشورمان در قبال وقایع تلخ و دردناک علیه کودکان بی‌گناه میناب است.

مسعود شجاعی‌طباطبایی در حاشیه این نمایشگاه، با اشاره به مفاهیم نهفته در آثار خود گفت: در این مجموعه، اشاره مستقیمی به جنایتی که صورت گرفته، داشتم. تابلویی که در این نمایشگاه ارائه شده و ترکش‌هایی را در دل خود جای داده است، نمادی از پیکر کودکان مظلومی است که در این جنایت آشکار به شهادت رسیدند.

این هنرمند در ادامه به اهمیت نمادگرایی در هنر مقاومت پرداخت و افزود: کوله‌پشتی در این اثر، فراتر از یک وسیله عادی، به نمادی از دوران تحصیل و معصومیت کودکان مینابی تبدیل شده است؛ من از این تصویر بهره گرفتم تا به روایتی دقیق و تاثیرگذار از این فاجعه برسم.

وی با تأکید بر وسعت ابعاد این جنایت تصریح کرد: طبق اسناد و اعترافات خودِ عاملان این جنایت، این فاجعه در حالی رخ داده که دانش آموزان میناب در مدرسه مشغول درس خواندن بودند. این حجم از وقاحت و دوری از انسانیت، رسالت ما را سنگین‌تر می‌کند؛ وظیفه ماست که با زبان تصویر، روایتگر این داستان تلخ باشیم.

شجاعی‌طباطبایی در پایان با تأکید بر نقش هنرمندان در مطالبه‌گری خاطرنشان کرد: ما نه تنها روایتگر این درد هستیم، بلکه به عنوان هنرمند، مطالبه‌گر این جنایت نیز خواهیم بود و با صدای رسا اعلام می‌کنیم که این جنایت نابخشودنی را هرگز فراموش نخواهیم کرد.

گفتنی است نمایشگاه گروهی «بچه‌های میناب» با هدف انعکاس هنری مظلومیت کودکان و ثبت تاریخی جنایات ضدبشری، میزبان مخاطبان و علاقه‌مندان به هنر متعهد است.