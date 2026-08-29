بزرگترین مجموعه ورزش‌های ساحلی شمال غرب کشور با حضور دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور و استاندار آذربایجان شرقی در ارس به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، این طرح با سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیارد تومانی و با هدف توسعه زیرساخت‌های ورزشی و فراهم سازی امکان میزبانی رقابت‌های ملی و بین‌المللی افتتاح شد.

مجموعه بین المللی ورزش‌های ساحلی ارس در زمینی با زیربنای پنج هزار و ۵۰۰ مترمربع احداث شده و از استاندارد‌های مورد نیاز فدراسیون‌های ورزشی برای برگزاری مسابقات رشته‌های ساحلی برخوردار است.

این مجموعه با پیش بینی فضا‌های تخصصی برای رشته‌های مختلف، امکان برگزاری همزمان مسابقات در چند رشته ورزشی را فراهم می‌کند.

راه اندازی این مجموعه علاوه بر تقویت زیرساخت‌های ورزشی منطقه آزاد ارس، ظرفیت جدیدی برای پیوند ورزش با گردشگری و اقتصاد محلی ایجاد می‌کند.

مجموعه بین‌المللی ورزش‌های ساحلی ارس همچنین ظرفیت آن را دارد که با میزبانی مسابقات و اردو‌های ورزشی در سطوح ملی و بین‌المللی، ارس را به یکی از مقاصد مهم ورزش‌های ساحلی کشور تبدیل کرده و زمینه معرفی ظرفیت‌های ورزشی و گردشگری منطقه آزاد ارس در سطح ملی و منطقه‌ای را فراهم کند.