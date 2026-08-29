به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ برخورد با تپه پژو پارس در کیلومتر ۵۹ محور میامی به سبزوار ۵مصدوم، واژگونی تیبا ۲ در کیلومتر ۶۳ محور سمنان به دامغان ۵ مصدوم، برخورد پراید با تپه در کیلومتر ۶ محور شهمیرزاد به فولادمحله یک کشته و یک مصدوم، واژگونی رنو پی کی در کیلومتر ۱۱ محور فولادمحله به دامغان فرعی روستای تویه دروار ۲ مصدوم، تصادف زنجیره‌ای ۵ خودرو در کیلومتر ۳۸ محور آرادان به سرخه ۳ کشته و ۱۰ مصدوم، واژگونی سوزوکی ویتارا در کیلومتر ۳ محور گرمسار به آرادان ۵ مصدوم، واژگونی پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۱۰۰ محور دامغان به سمنان ۲ مصدوم، تصادف پژو ۴۰۵ تاکسی و تریلی در کیلومتر ۱۲۷ محور دامغان به جندق ۲ کشته و ۲ مصدوم و تصادف تریلی با دو خودروی پژو در ابتدای جاده روستای چاه‌جم شاهرود یک کشته و ۸ مصدوم برجا گذاشت.