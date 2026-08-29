فردا مصادف با سالروز ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) مراکز انتقال خون خواجو شهر اصفهان و خمینی شهر آماده خون گیری از اهدا کنندگان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: این روز‌ها به علت گرمی هوا و سفر‌های تابستانی، ذخیره خون استان کاهش پیدا کرده است و برای تامین نیاز صدرصدی فردا از ساعت ۰۷:۳۰ تا ۱۲:۳۰ مرکز انتقال خون خواجوی اصفهان و مرکز خمینی شهر هم از ساعت ۸ تا ۱۲ میزبان اهداکنندگان خون است.

کیان دهراب پور افزود: آقایان و خانم‌ها با حداقل سن ۱۸ سال همراه با کارت ملی به یکی از مراکز انتقال‌خون مراجعه و با هر بار اهدای خون حداقل جان سه نفر را نجات دهند.

روزانه حدود ۸۸۸ واحد فرآورده خونی در اختیار ۶۴ مرکز درمانی قرار می‌گیرد، وجود این میزان خون برای حفظ ذخایر ایمن و پاسخ به نیاز بیماران استان ضروری است.