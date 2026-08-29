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دفتر نهاد امامت جمعه کیش، اعلام کرد: جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) امشب به میزبانی مسجد خاتمالانبیاء (ص) در کیش برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دفتر نهاد امامت جمعه کیش، اعلام کرد: همزمان با فرارسیدن هفدهم ربیعالاول، جشن میلاد پیامبر گرامی اسلام، حضرت محمد مصطفی (ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع)، امشب در کیش برگزار میشود.
مراسم متمرکز جشن با حضور قشرهای مختلف مردم پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء، در مسجد حضرت خاتمالانبیاء (ص) کیش برگزار خواهد شد.
حجتالاسلام والمسلمین محمدمهدی ماندگاری، استاد حوزه و دانشگاه در این مراسم، سخنرانی خواهد داشت و ابوالقاسم فتاحی نیز در مراسم مولودیخوانی می کند.
گروه بینالمللی تواشیح سیره النبی (ص) نیز در جمع شرکت کنندگان، به اجرای تواشیح می پردازد.