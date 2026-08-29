رقابت‌های دو و میدانی هفدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور به میزبانی دانشگاه صنعتی شاهرود با معرفی برترین‌ها پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در پرتاب وزنه، عرفان میرزائیان نجف‌آبادی از دانشگاه خاوران عنوان نخست را به دست آورد، محمدامین مینا از دانشگاه غیرانتفاعی پیشتازان شیراز دوم شد و مجتبی محمدی از دانشگاه ملی مهارت مازندران در جایگاه سوم ایستاد.

در ۱۰۰ متر، مرتضی ازهر حمید الکیماوی از دانشگاه خوارزمی در جایگاه نخست قرار گرفت، امیرحسین رجبی‌مقدم از دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی دوم شد و امیر شایان شیرازی از دانشگاه کاشان به مقام سوم رسید.

در ماده ۸۰۰ متر، مانی مختاری از دانشگاه یاسوج قهرمان شد، امید امیریان از دانشگاه جامع علمی و کاربردی اصفهان به مقام دوم رسید و مازیار قرهاگوزلو از دانشگاه فرهنگیان تهران سوم شد.

در پرش طول، مهدی تماری از دانشگاه جامع علمی و کاربردی بوشهر در جایگاه نخست قرار گرفت، سینا افشین‌فر از دانشگاه تهران دوم شد و میثم عبدالله‌پور از دانشگاه جامع علمی و کاربردی قزوین عنوان سوم را به دست آورد.

همچنین در ماده ۵۰۰۰ متر، عطا اسدی از دانشگاه ارومیه عنوان قهرمانی را کسب کرد، متین شهبازی از دانشگاه بوعلی‌سینا همدان در جایگاه دوم ایستاد و منصور بیات از دانشگاه شهید بهشتی سوم شد.

محسن ربانی دبیر مسابقات دوومیدانی المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان پسر کشور گفت: ۱۹۶ ورزشکار از ۱۶۳ دانشگاه در رشته دوومیدانی با هم رقابت کردند.