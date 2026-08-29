قیمت مصالح ساختمانی امروز (۷ شهریور ۱۴۰۵) در بازار با ثبات نسبی همراه بود؛ به‌طوری‌که نرخ سیمان تغییری نداشت و قیمت میلگرد و تیرآهن با نوسان محدود همراه بود.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ امروز در بازار مصالح ساختمانی، سیمان پاکتی تهران تیپ ۲ به‌صورت عمده با نرخ ۲۵۳ هزار تومان معامله می‌شود، سیمان پاکتی صوفیان نیز در محدوده ۲۸۹ هزار تومان قرار دارد و سیمان پاکتی آبیک با قیمت ۲۵۵ هزار تومان خرید و فروش می‌شود.

همچنین سیمان پاکتی هرمزگان با نرخ ۲۵۰ هزار تومان و سیمان پاکتی کرمان با قیمت ۲۹۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

براساس این گزارش؛ میلگرد ۱۶ آجدار A۳ نیشابور با نرخ ۷۲ هزار و ۴۷۷ تومان قیمت‌گذاری شده است و میلگرد ۱۲ آجدار A۳ قائم رازی نیز با قیمت ۷۴ هزار و ۳۱۲ تومان معامله می‌شود.

میلگرد ۱۴ آجدار A۳ بافق یزد با افزایش هزار و ۵۰۰ تومانی، به نرخ ۷۴ هزار و ۳۷ تومان رسیده است. میلگرد ۱۸ ساده A۱ آیین صنعت نیز با قیمت ۷۷ هزار و ۶۴ تومان به فروش می‌رود.

همچنین میلگرد ۱۴ ساده A۱ نوین متین با نرخ ۷۶ هزار و ۱۴۷ تومان و میلگرد ۱۴ آجدار A۳ آناهیتا گیلان با قیمت ۷۵ هزار و ۲۲۹ تومان در بازار عرضه می‌شود.

در بازار تیرآهن نیز تیرآهن ۱۶ ذوب‌آهن اصفهان با قیمت ۹۷ هزار و ۲۴۸ تومان معامله می‌شود، تیرآهن ۱۴ ظفربناب نیز با نرخ ۸۱ هزار و ۱۰۱ تومان در حال خرید و فروش است.

تیرآهن ۱۴ شاهین بناب با قیمت ۷۹ هزار و ۸۱۷ تومان، تیرآهن ۲۰ آریان فولاد با نرخ ۸۶ هزار و ۵۵ تومان و تیرآهن ۱۴ فابریک کرمانشاه با قیمت ۸۵ هزار و ۳۲۱ تومان معامله می‌شوند.