به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، امیر رحمتی دادستان تالش با اشاره به اینکه طرحی با نام FNDK (یا همان Finsdk) اخیراً در شبکه‌های اجتماعی، تارنماهای آگهی و ویدیو‌های آموزشی به‌عنوان سکوی نوین سرمایه‌گذاری و معامله خودکار ارز دیجیتال معرفی شده است، گفت: شرکتی با عنوان یاد شده رمزارز‌هایی از یک سال پیش به فروش گذاشته که تا ۳ ماه پیش به سرمایه‌گذاران سود‌های هنگفت می‌داد و مشتری زیادی جذب کرد، اما از سه شب قبل، وبگاه منتسب به آن از فضای وب خارج شد.

ورود دستگاه قضایی و دستگیری ۶ نفر از اعضای اصلی شبکه

وی با بیان اینکه با افزایش نگرانی‌ها درباره وضعیت سرمایه‌های شهروندان، موضوع در دستگاه قضایی تالش در حال رسیدگی است، تصریح کرد: با توجه به تعداد متضررین، از ابتدا با صدور اطلاعیه و تذکر به شهروندان، اقدامات قضایی و انتظامی انجام شد. تشکیل پرونده اولیه صورت گرفته و دستورات به ضابطین صادر شد که تاکنون به دستگیری ۶ نفر از اعضای اصلی شبکه مالی انجامیده است.

تأکید بر پیگیری قانونی مطالبات و جلوگیری از تجمعات غیرمجاز

دادستان تالش با اشاره به اینکه بخشی از مال‌باختگان درصدد طرح مطالبات به صورت تجمعی هستند، اظهار کرد: موضوع از حیث پیشگیری اجتماعی مورد توجه قرار گرفت و تلاش شد از شکل‌گیری تجمعات فاقد مجوز، اقدامات هیجانی و رفتار‌های اخلال‌گر در نظم و امنیت عمومی جلوگیری شود.

وی تأکید کرد: مطالبات افراد باید از مسیر قانونی پیگیری شود.

رحمتی از شهروندان و مالباختگان خواست از واریز وجوه به مواردی که منشأ درآمد آن مشخص نیست خودداری کنند و ضمن حفظ آرامش، به شایعات، اخبار غیررسمی و وعده‌های افراد سودجو درباره بازگرداندن فوری وجوه توجه نکنند.

وی همچنین تأکید کرد: اسناد، رسید‌های پرداخت، اطلاعات حساب، پیام‌ها و سایر مستندات مرتبط را ذخیره و نگهداری کنند تا در صورت لزوم در اختیار مرجع رسیدگی قرار دهند.

اطلاع‌رسانی صرفاً از طریق مراجع رسمی

دادستان عمومی و انقلاب تالش تأکید کرد: اطلاع‌رسانی درباره روند پرونده صرفاً از طریق مراجع رسمی انجام خواهد شد و این دادستانی موضوع را در چارچوب قانون تا تعیین تکلیف قضایی پیگیری خواهد کرد.