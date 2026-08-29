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دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تالش از ورود دستگاه قضایی به پرونده سرمایهگذاری «FNDK» خبر داد و گفت: تاکنون ۶ نفر از اعضای اصلی این شبکه مالی دستگیر شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، امیر رحمتی دادستان تالش با اشاره به اینکه طرحی با نام FNDK (یا همان Finsdk) اخیراً در شبکههای اجتماعی، تارنماهای آگهی و ویدیوهای آموزشی بهعنوان سکوی نوین سرمایهگذاری و معامله خودکار ارز دیجیتال معرفی شده است، گفت: شرکتی با عنوان یاد شده رمزارزهایی از یک سال پیش به فروش گذاشته که تا ۳ ماه پیش به سرمایهگذاران سودهای هنگفت میداد و مشتری زیادی جذب کرد، اما از سه شب قبل، وبگاه منتسب به آن از فضای وب خارج شد.
ورود دستگاه قضایی و دستگیری ۶ نفر از اعضای اصلی شبکه
وی با بیان اینکه با افزایش نگرانیها درباره وضعیت سرمایههای شهروندان، موضوع در دستگاه قضایی تالش در حال رسیدگی است، تصریح کرد: با توجه به تعداد متضررین، از ابتدا با صدور اطلاعیه و تذکر به شهروندان، اقدامات قضایی و انتظامی انجام شد. تشکیل پرونده اولیه صورت گرفته و دستورات به ضابطین صادر شد که تاکنون به دستگیری ۶ نفر از اعضای اصلی شبکه مالی انجامیده است.
تأکید بر پیگیری قانونی مطالبات و جلوگیری از تجمعات غیرمجاز
دادستان تالش با اشاره به اینکه بخشی از مالباختگان درصدد طرح مطالبات به صورت تجمعی هستند، اظهار کرد: موضوع از حیث پیشگیری اجتماعی مورد توجه قرار گرفت و تلاش شد از شکلگیری تجمعات فاقد مجوز، اقدامات هیجانی و رفتارهای اخلالگر در نظم و امنیت عمومی جلوگیری شود.
وی تأکید کرد: مطالبات افراد باید از مسیر قانونی پیگیری شود.
رحمتی از شهروندان و مالباختگان خواست از واریز وجوه به مواردی که منشأ درآمد آن مشخص نیست خودداری کنند و ضمن حفظ آرامش، به شایعات، اخبار غیررسمی و وعدههای افراد سودجو درباره بازگرداندن فوری وجوه توجه نکنند.
وی همچنین تأکید کرد: اسناد، رسیدهای پرداخت، اطلاعات حساب، پیامها و سایر مستندات مرتبط را ذخیره و نگهداری کنند تا در صورت لزوم در اختیار مرجع رسیدگی قرار دهند.
اطلاعرسانی صرفاً از طریق مراجع رسمی
دادستان عمومی و انقلاب تالش تأکید کرد: اطلاعرسانی درباره روند پرونده صرفاً از طریق مراجع رسمی انجام خواهد شد و این دادستانی موضوع را در چارچوب قانون تا تعیین تکلیف قضایی پیگیری خواهد کرد.