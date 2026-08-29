به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،دختران کاراته آکادمی شهدا جهاد در مسابقات قهرمانی کشور سبک شوتوکان موفق به کسب هفت نشان طلا شدند.

در این رقابت ها، سیده کوثر حسینی، ریحانه یوسفی، آیلار اعتمادی، سنا مشمولی، تسنیم حبیب پور، ثمین خانلری و الینا گرجی نژاد با مربیگری خانم زهرا احدی به مدال طلا رسیدند.

لازم به ذکر است این پیکار‌ها در رده‌های خردسالان تا بزرگسالان به میزبانی مازندران شهرستان فریدونکنار برگزار گردید و بیش از ۴۰۰ کاراته کا دختر در این رقابت‌ها حضور داشتند.