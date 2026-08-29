به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: در پی دریافت اخبار و اطلاعاتی مبنی بر تردد خودرو‌های حامل کالای قاچاق موسوم به «شوتی» در محدوده روستای امین‌آباد شهرستان شهرضا، موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

سردار حسین بساطی افزود: مأموران ایست و بازرسی شهید امامی با همکاری عوامل پاسگاه مقصودبیک، یک دستگاه خودروی پژو را که حامل کالای قاچاق بود، شناسایی کردند.

وی گفت: راننده خودرو به محض مشاهده مأموران، به قصد فرار اقدام به افزایش سرعت کرد که مأموران با استفاده از شیوه‌ها و تجهیزات تخصصی پلیسی، خودرو را متوقف و راننده آن را دستگیر کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان افزود: در بازرسی دقیق از خودروی توقیف‌شده، ۲۸۰ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق کشف شد که بدون مجوز‌های قانونی لازم برای حمل و عرضه بود و متهم به مراجع قضائی معرفی شد.