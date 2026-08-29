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امروز سه تن از مسئولان آذربایجان غربی با حضور در سامانه سامد پاسخگوی تماسهای مردم خواهند بود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی از ساعت ۱۰ تا ۱۱ و سرپرست شرکت گاز و مدیر درمان تامین اجتماعی استان از ساعت ۱۱ تا ۱۲ با حضور در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) و از طریق تلفن ۱۱۱ بهصورت مستقیم پاسخگوی تماسهای مردم خواهند بود.
این برنامه با تبیین اهداف دولت و تحقق مصادیق حقوق شهروندی، استمرار تعامل مردم و دولت و پاسخگویی به درخواستها و مشکلات هموطنان عزیز و ایجاد فرصتی یکسان برای همه اقشار جامعه برای ارتباط مستقیم تلفنی با مسئولین و مدیران دستگاهها اجرا میشود.