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مسئول بسیج سازندگی ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب گفت: ۷۰ میلیارد ریال تسهیلات خرد اشتغال زایی به روستاییان متقاضی اعطا شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بسیج سازندگی ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب با اعطای تسهیلات خرد موجب آبادانی روستاها و ایجاد اشتغال پایدار شده است.
سرهنگ دوم پاسدار عیسی اکرامی مسئول بسیج سازندگی ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب گفت: ۷۰ میلیارد ریال تسهیلات خرد اشتغال زایی برای روستاییان متقاضی اعطا شده است.
اکرامی افزود: این تسهیلات به ۳۲ متقاضی روستایی و برای راه اندازی نیروگاه خورشیدی، استخر کشاورزی، دامداری و صنایع خرد تحویل شده است.
وی گفت: با اعطای یکصد میلیون تومان به جوان خوش ذوق روستای چپدره یک کارگاه تولید فرغون راه اندازی شده که علاوه بر تولید ماهانه ۶۰ دستگاه فرغون در این روستا برای ۳ نفر هم اشتغال پایدار ایجاد شده است.