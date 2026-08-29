به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بسیج سازندگی ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب با اعطای تسهیلات خرد موجب آبادانی روستا‌ها و ایجاد اشتغال پایدار شده است.

سرهنگ دوم پاسدار عیسی اکرامی مسئول بسیج سازندگی ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب گفت: ۷۰ میلیارد ریال تسهیلات خرد اشتغال زایی برای روستاییان متقاضی اعطا شده است.

اکرامی افزود: این تسهیلات به ۳۲ متقاضی روستایی و برای راه اندازی نیروگاه خورشیدی، استخر کشاورزی، دامداری و صنایع خرد تحویل شده است.

وی گفت: با اعطای یکصد میلیون تومان به جوان خوش ذوق روستای چپدره یک کارگاه تولید فرغون راه اندازی شده که علاوه بر تولید ماهانه ۶۰ دستگاه فرغون در این روستا برای ۳ نفر هم اشتغال پایدار ایجاد شده است.