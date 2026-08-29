به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ سرهنگ حسین بدری با اشاره به اینکه بسیاری از بیماری‌های خطرناک و قابل سرایت به انسان می‌تواند از طریق دام و طیور فاقد مجوز انتقال پیدا کند، اظهار داشت: حمل دام و طیور باید با اخذ مجوز‌های لازم انجام شود.

وی افزود: مامورین پلیس امنیت اقتصادی به منظور مقابله با قاچاق، حین گشت‌زنی به یک دستگاه کامیون بنز باری که در حال حمل طیور فاقد مجوز بود، مشکوک شده و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

این مقام انتظامی ادامه داد: پس از هماهنگی قضایی در بازرسی از این خودرو تعداد ۲ هزار و ۲۸۸ قطعه مرغ فاقد مجوز به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد ریال کشف و در این راستا متهم بهمراه پرونده متشکله برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

رییس پلیس امنیت اقتصادی استان ضمن تاکید بر تدارم برخورد قاطع با قاچاقچیان و اخلالگران نظام اقتصادی از شهروندان خواست تا در صورت اطلاع و مشاهده هر گونه فعالیت غیرمجاز از جمله قاچاق و احتکار، گرانفروشی و جرائم اقتصادی، موضوع را از طریق ستاد خبری ۳۰۱۱۰ به پلیس امنیت اقتصادی گزارش نمایند.