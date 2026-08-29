پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی لرستان در پیامی فرارسیدن ولادت نبی مکرم اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) و هفته وحدت را تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛فرمانده انتظامی استان لرستان با صدور پیامی ضمن تبریک فرارسیدن هفته وحدت و ایام فرخنده ولادت باسعادت پیامبر صلح و رحمت، حضرت محمد مصطفی (ص) و سلاله پاکش حضرت امام جعفر صادق (ع)، بر لزوم تقویت همدلی و همافزایی میان آحاد ملت برای تامین امنیت پایدار تاکید کرد.
متن پیام سردار محمدرضا هاشمیفر به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا
ولادت با سعادت پیامبر رحمت، حضرت ختمیمرتبت محمد مصطفی (ص) که تجلی نور الهی در تاریکیهای جهل و ظلالت بود و همچنین میلاد فرخنده پرچمدار علم و معرفت، امام جعفر صادق (ع)، فرصتی مغتنم برای بازخوانی درس بزرگ وحدت، اخلاق و همدلی است.
هفته وحدت که یادگار ارزشمند بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) است، نماد پیوند عمیق قلبی میان مذاهب اسلامی و تجلی اراده پولادین ملت ایران در مسیر پیشرفت و تعالی است. در سایه سار این همدلی و انسجام، دشمنان این مرز و بوم همواره در دستیابی به اهداف شوم خود ناکام ماندهاند.
اینجانب فرارسیدن این ایام خجسته را به محضر حضرت ولیعصر(عج)، مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، عموم مردم شریف و ولایتمدار استان لرستان و همکاران خدوم و پرتلاشم در مجموعه انتظامی استان تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
امیدوارم با تاسی از سیره نبوی و آموزههای صادق آل محمد (ص)، در مسیر تحقق جامعهای امن، آرام و پیشرفته، بیش از پیش در کنار یکدیگر گام برداریم. از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون، سلامتی و بهروزی تمامی مسلمانان جهان و سرافرازی میهن اسلامیمان را تحت عنایات حضرت ولیعصر (عج) مسئلت دارم.