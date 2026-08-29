ورود معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به چهابرج ورود معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به چهابرج ورود معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به چهابرج ورود معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به چهابرج ورود معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به چهابرج ورود معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به چهابرج