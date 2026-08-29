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معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به همراه استاندار اذربایجان غربی وارد شهرستان چهابرج شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سفر معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به همراه استاندار آذربایجان غربی ، نماینده مردم، میاندوآب،چهابرج و باروق و جمعی از مدیران استانی به شهرستان چهاربرج آغاز شد.
در بدو ورود مورد استقبال رسمی مسئولان و جمعی از مردم این شهرستان قرار گرفت.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در این سفر مجتمع اداری شهرستان چهاربرج و چند طرح عمرانی خدماتی. بهداشتی را افتتاح خواهد کرد.