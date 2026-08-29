پخش زنده
امروز: -
رئیس کل دادگستری استان اردبیل از کاهش بیش از ۲ درصدی طلاق در سال ۱۴۰۴ در مقایسه با ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۳ خبر داد و این روند را حاصل مجموعه اقدامات و برنامههای پیشگیرانه در حوزه خانواده دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل حجتالاسلام و المسلمین «حسین کثیرلو» رئیس کل دادگستری استان اردبیل، با اشاره به ضرورت کاهش اختلافات خانوادگی و بهویژه طلاق، اظهار کرد: رویکرد اصلی دستگاه قضایی در این زمینه تلاش برای کاهش اختلافات، تقویت صلح و سازش و جلوگیری از فروپاشی بنیان خانواده است و لازم است سایر دستگاههای متولی نیز در این حوزه اهتمام جدی داشته باشند.
وی افزود: پیشگیری از طلاق و کاهش آسیبهای ناشی از اختلافات خانوادگی موضوعی چندبعدی است و تحقق آن نیازمند همکاری و همافزایی دستگاههای مختلف فرهنگی، اجتماعی و اجرایی است.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل بر ضرورت استفاده از ظرفیت نهادهای فرهنگی و اجتماعی در زمینه پیشگیری از طلاق تأکید کرد و گفت: رسانهها بهویژه صدا و سیما و همچنین ظرفیت ائمه جمعه و جماعات میتوانند نقش مؤثری در فرهنگسازی، پیشگیری از اختلافات خانوادگی و تقویت مهارتهای کلامی و ارتباطی زوجین داشته باشند.
وی با اشاره به آمار مقایسهای ثبتشده در استان اردبیل، از کاهش بیش از ۲ درصدی طلاق در سال ۱۴۰۴ در مقایسه با ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۳ خبر داد و این روند را حاصل مجموعه اقدامات و برنامههای پیشگیرانه در حوزه خانواده دانست.
حجتالاسلام کثیرلو ادامه داد: براساس اعلام مراجع رسمی، نرخ طلاق در استان اردبیل در رتبه هفدهم کشور قرار دارد و تلاش مجموعه دستگاه قضایی و سایر دستگاههای متولی بر این است که روند کاهشی طلاق در استان همچنان ادامه پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: توجه به موضوع خانواده، تقویت مهارتهای ارتباطی و حل اختلافات از طریق گفتوگو و سازش باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و در این مسیر، همه دستگاههای مسئول باید از ظرفیتهای موجود برای پیشگیری از طلاق و تحکیم بنیان خانواده استفاده کنند.