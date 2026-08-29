

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،حبیبی در این بازدید با اشاره به نگرانی‌های متقاضیان این پروژه در سال گذشته اظهار داشت: در مراجعاتی که متقاضیان داشتند، عنوان می‌کردند که این موقعیت امکان ساخت‌وساز مناسبی ندارد، اما امروز اینجا را می‌توان یکی از بهترین نقاط شهری هرسین دانست؛ هم از نظر توپوگرافی و موقعیت ارتفاعی و هم به دلیل ساخت‌وسازهای جدید و خدماتی که در آینده در این منطقه ارائه خواهد شد.

وی افزود: امروز دستگاه‌های اجرایی پای کار هستند؛ بنیاد مسکن، راه و شهرسازی و دستگاه‌های خدمات‌رسان در حال انجام وظایف خود هستند و اقدام انجام‌شده در این پروژه که هر قطعه زمین به دو نفر واگذار می‌شود، شرایط ارزشمندی را برای متقاضیان فراهم کرده است.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت ورود جدی متقاضیان به مرحله ساخت‌وساز گفت: بخش مهمی از پیشرفت پروژه به خود متقاضیان برمی‌گردد. هرچه متقاضیان سریع‌تر پای کار بیایند و عملیات اجرایی واحدهای خود را آغاز کنند، دستگاه‌های خدمات‌رسان نیز می‌توانند در مقابل یک کار انجام‌شده، خدمات و زیرساخت‌های لازم را با سرعت بیشتری تکمیل کنند.

دکتر حبیبی ادامه داد: در حال حاضر در کنار ساختمان‌هایی که به مراحل پایانی ساخت رسیده‌اند، قطعاتی نیز وجود دارد که هنوز خالی است. فرماندار، بخشدار و مسئولان شهرستان باید تأکید کنند که متقاضیان هرچه سریع‌تر وارد مرحله ساخت‌وساز شوند.

وی همچنین بر پیگیری تسهیلات ارزان‌قیمت برای متقاضیان، به‌ویژه دهک‌های یک تا چهار، تأکید کرد و گفت: تلاش می‌کنیم از ظرفیت‌های موجود برای کمک به متقاضیان استفاده کنیم، اما میزان حمایت‌ها نیز تا حد زیادی به میزان پیشرفت عملیات اجرایی و حضور متقاضیان در پروژه بستگی دارد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به شرایط جوی ماه‌های آینده خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود بارندگی‌ها در سال جاری زودتر آغاز شود، باید در دو ماه پیش‌رو بیشترین سرعت ممکن را در اجرای عملیات ساختمانی داشته باشیم تا کارها پیش از شروع بارندگی‌ها پیشرفت مناسبی پیدا کند.

دکتر حبیبی در ادامه خواستار تسریع دستگاه‌های خدمات‌رسان در اجرای زیرساخت‌های پروژه شد و گفت: دستگاه‌های خدمات‌رسان باید با سرعت بیشتری پای کار بیایند و خدمات مورد نیاز این مجموعه را تکمیل کنند تا روند ساخت واحدها با مانع مواجه نشود.

وی همچنین بر ضرورت پیش‌بینی و اجرای فضاهای عمومی در این مجموعه تأکید کرد و افزود: در کنار واحدهای مسکونی، موضوعاتی مانند مدرسه، مسجد، فضاهای فرهنگی، فضای سبز و اماکن ورزشی باید در دستور کار قرار گیرد و مکان‌یابی و اجرای آنها نیز پیگیری شود. استاندار کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به اینکه نزدیک به ۶۰۰ خانوار در این مجموعه ساکن خواهند شد و جمعیتی حدود دو تا سه هزار نفر در این منطقه حضور خواهند داشت، باید از هم‌اکنون نیازهای خدماتی و عمومی آنها از جمله مدرسه ابتدایی، متوسطه، دبیرستان، مسجد و فضاهای ورزشی و فرهنگی پیش‌بینی و تأمین شود.

دکتر حبیبی با اشاره به مناسب بودن مکان‌یابی پروژه و آماده‌سازی انجام‌شده، گفت: کار در این مجموعه به خوبی آغاز شده و اکنون لازم است متقاضیان با سرعت بیشتری عملیات ساخت واحدهای خود را دنبال کنند و دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان نیز همزمان برای تکمیل زیرساخت‌ها اقدام کنند.

وی اظهار داشت: با توجه به افزایش قیمت‌ها و بالا بودن هزینه ساخت‌وساز و مصالح، تلاش می‌کنیم از شیوه‌های مختلف و در قالب تسهیلات و حمایت‌های ممکن به متقاضیان کمک کنیم تا هرچه سریع‌تر واحدهای خود را تکمیل و در آنها ساکن شوند.

این پروژه که به صورت خودمالکی در حال اجراست، با حمایت و تسهیلات دولت و توسط خود متقاضیان در حال احداث است.

در این پروژه ۳۴۳ پلاک پیش‌بینی شده که هر پلاک به دو متقاضی اختصاص یافته است.

عملیات اجرایی حدود ۱۲۰ واحد آغاز شده و ساختمان‌ها به صورت دو طبقه و با اجرای پیلوت در حال احداث هستند.

مسئولان پروژه در جریان این بازدید گزارشی از روند پیشرفت طرح ارائه کردند و اعلام شد که طراحی پروژه با توجه به سرانه‌های مورد نیاز از جمله فضای سبز، فضاهای آموزشی و سایر خدمات عمومی انجام شده است.

همچنین تاکنون حدود ۴۰۰ پروانه ساختمانی صادر شده و برای ۱۲۸ واحد نیز قرارداد بانکی با بانک عامل، بانک تجارت، منعقد شده است.



