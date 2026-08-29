مردم شهرستان‌های مختلف استان همدان با حضور گسترده در میدان‌ها بار دیگر بر وحدت ملی، ایستادگی در برابر توطئه‌های دشمن و حمایت از نظام جمهوری اسلامی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، اجتماعات مردمی در شهرستان‌های استان همدان با حضور چشمگیر اقشار مختلف، جلوه‌ای نو از انسجام و بصیرت ملی را به نمایش گذاشت.

شرکت‌کنندگان با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و سر دادن شعار‌های انقلابی، بر حفظ وحدت ملی، دفاع از عزت و استقلال کشور و ایستادگی در برابر دشمنان تأکید کردند.