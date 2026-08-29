پخش زنده
امروز: -
این واحد با هدف تأمین بازار روستاها و مناطق محروم و با قیمت ۳ تا ۵ درصد زیر نرخ بازار فعالیت میکند و هماکنون برای ۲۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،رئیس هیئت مدیره شرکت بستهبندی روغنهای خوراکی (زیر پوشش تعاون روستایی)،گفت: این مجموعه، یک واحد بستهبندی انواع روغنهای خوراکی گیاهی و حیوانی است و روغن تصفیهشده در این واحد در ظروف و حجم های مختلف بستهبندی شده و روانه بازار میشود.
ابراهیم میرزایی،افزود: بر اساس پروانه، ظرفیت اسمی ماهانه ۴۰۰ تن است، اما امکان افزایش تولید تا بیش از این مقدار نیز وجود دارد. در حال حاضر، علاوه بر سه استان خراسان، توزیع محصول به ۵ استان دیگر نیز انجام میشود و تأمین بازار روستاها و شهرستانهای محروم از اولویتهای اصلی ماست.
میرزایی با تأکید بر کیفیت محصول ادامه داد: تمام تلاش خود را به کار گرفتهایم تا روغن تولیدی با بالاترین استانداردهای موجود و رعایت نکات آزمایشگاهی، دیداری، بو و مشتریپسندی عرضه شود. نزدیک به ۳۰ نمونهبرداری در مقاطع مختلف، تأییدیه کامل استاندارد را برای ما به همراه داشته است. اگرچه این واحد بستهبندی است، اما فرایند روغنکشی از دانه و تصفیه را به واحدهای درجهیک استان، برونسپاری کردهایم که خودمان آنها را رصد میکنیم و با پروانه تولید بدون کارخانه، محصول نهایی را بستهبندی میکنیم.
وی با اشاره به زمان شروع فعالیت گفت: راهاندازی این واحد همزمان با آغاز جنگ و تحریمها بود و توانستیم با همکاری تعاون روستایی، گامی مؤثر در تأمین امنیت غذایی منطقه برداریم.
رئیس هیئت مدیره شرکت بستهبندی روغنهای خوراکی در پایان درباره اشتغال و ارزشآفرینی تصریح کرد: هماکنون با یک تا دو شیفت کاری، ۲۰ نفر بهصورت مستقیم و حدوداً به همان تعداد بهصورت غیرمستقیم مشغول به کار هستند. همچنین با استفاده از دانههای داخلی و جلوگیری از واردات روغن خارجی، در خروج ارز از کشور صرفهجویی میشود که خود دستاوردی ارزشمند در شرایط کنونی است.