به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، رئیس شعبه جمعیت هلال احمر خرم بید گفت: اجرای طرح ساخت پایگاه امداد جاده‌ای بین‌شهری کولی کش با هدف ایجاد زیرساختی امن و استاندارد برای استقرار این پایگاه با حضور مسئولان و خانواده‌های شهیدان امدادگر نظری و طباطبایی در این شهرستان آغاز شد.

حمیدرضا رفیعی افزود: ایجاد پایگاه‌های امدادی در نقاط حادثه‌خیز و پرتردد از اولویت‌های اصلی سازمان امداد و نجات است که نقش کلیدی در کاهش زمان پاسخ‌گویی به حوادث و افزایش ایمنی مسافران خواهد داشت.