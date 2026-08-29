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طرح ساخت و توسعه پایگاه امداد جادهای کولی کش در شهرستان خرم بید آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، رئیس شعبه جمعیت هلال احمر خرم بید گفت: اجرای طرح ساخت پایگاه امداد جادهای بینشهری کولی کش با هدف ایجاد زیرساختی امن و استاندارد برای استقرار این پایگاه با حضور مسئولان و خانوادههای شهیدان امدادگر نظری و طباطبایی در این شهرستان آغاز شد.
حمیدرضا رفیعی افزود: ایجاد پایگاههای امدادی در نقاط حادثهخیز و پرتردد از اولویتهای اصلی سازمان امداد و نجات است که نقش کلیدی در کاهش زمان پاسخگویی به حوادث و افزایش ایمنی مسافران خواهد داشت.