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برنامههای «سایه روشن تاریخ»، با تحلیل تحولات سیاسی روز، معرفی ظرفیتها و ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی استان قزوین و «نشان خدمت»، با مرور زندگی شهید سرلشکر خلبان عباس بابایی، از رادیو فرهنگ و صبا پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه زنده «سایه روشن تاریخ» امروز ساعت ۱۶، با تهیهکنندگی و نویسندگی یلدا احتشامی، اجرای حامد موسوی و کارشناسی محمد ساجدی، به بازخوانی وقایع سرنوشتساز تاریخ و تحلیل تحولات سیاسی روز میپردازد.
این برنامه با رویکردی تحلیلی، به بررسی قراردادها و رویدادهای مهم تاریخی اختصاص دارد. در بخش «قراردادها»، پیمان عقبه بهعنوان یکی از نقاط عطف تاریخ صدر اسلام بازخوانی میشود و در بخش «نقطههای پنهان»، ناگفتههای جنگ بدر مورد تحلیل قرار میگیرد. همچنین در سرفصل «پهلوی به روایت تاریخ»، ابعاد و پیامدهای تأسیس ساواک توسط کارشناس برنامه واکاوی میشود.
تحلیلهای راهبردی «سایه روشن تاریخ» در بخش «معماری قدرت» پیگیری میشود، بخشی که در آن دکترین «مونروئه» با تأکید بر ایده تفوق منطقهای پیش از دستیابی به هژمونی جهانی تشریح خواهد شد. در بخش «پشت پرده اکنون» نیز آخرین تحولات و تنشهای جاری در منطقه مورد بررسی قرار میگیرد.
همچنین بخش «آقای خبرنگار» این هفته به معرفی و بررسی کارنامه هنری و سیاسی مصطفی عقاد، کارگردان فقید فیلمهای «محمد رسولالله» و «شیر صحرا» ـ با محوریت سالهای پایانی زندگی عمر مختار ـ اختصاص دارد.
«سایه روشن تاریخ» در بخش «مناسبتهای هفته» نیز واقعه هشتم شهریور و سالروز شهادت رئیسعلی دلواری، از چهرههای مبارزه با استعمار، را گرامی میدارد و در بخش «روزشمار»، مهمترین رویدادهای تاریخی از هفتم تا سیزدهم شهریور را مرور میکند.
همزمان با برگزاری رویداد ملی «ایران جان، قزوین ایران»، شبکه رادیویی فرهنگ بخشهایی از جدول پخش خود را به معرفی ظرفیتها و داشتههای فرهنگی و هنری، مفاخر، میراث تاریخی و جلوههای اجتماعی استان قزوین اختصاص میدهد.
در این ویژهبرنامهها، برنامه «صبح به وقت فرهنگ» از شنبه تا چهارشنبه، ساعت ۶ تا ۸:۳۰ صبح، با رویکردی متناسب با رویداد «ایران جان؛ قزوین ایران» روی آنتن میرود و در بخشهای مختلف، به بازتاب حالوهوای فرهنگی، اجتماعی و گردشگری قزوین میپردازد.
برنامه «بنیان فردا» نیز هر روز بهجز پنجشنبه و جمعه، از ساعت ۹ تا ۱۰ صبح، با نگاهی ویژه به موضوعات، ظرفیتها و ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی استان قزوین، همراه مخاطبان خواهد بود.
مجله ادبی «ققنوس» ساعت ۱۵ با نگاهی به رویدادها، چهرهها و جریانهای ادبی قزوین، بخشهایی را به موضوعات مرتبط با «ایران جان؛ قزوین ایران» اختصاص میدهد.
«مستند فرهنگ» نیز در این ایام با معرفی مفاخر فرهنگی و هنری استان قزوین، مخاطبان را با چهرههای اثرگذار این خطه آشنا میکند.
برنامه «هفت اقلیم» از شنبه هفتم تا سهشنبه دهم شهریور ساعت ۲۰، زنده از مرکز قزوین و با اجرای مشترک رادیو فرهنگ و مرکز صداوسیمای قزوین پخش می شود. محمدعلی مومنی اجرای این برنامه را برعهده دارد و بخشهای متنوع فرهنگی و هنری، جلوههای تاریخی و ظرفیتهای این استان را روایت میکند.
در ادامه این ویژهبرنامهها، «هفت کوچه» نیز پنجشنبه و جمعه با اجرای مشترک رادیو فرهنگ و مرکز قزوین، به طور به رویداد «ایران جان؛ قزوین ایران» میپردازد. این برنامه با واکاوی فرهنگ عامه، آیینها، روایتها، ظرفیتهای بومی و میراث ناملموس قزوین، مخاطبان را به سفری شنیدنی در کوچهپسکوچههای فرهنگ این استان دعوت میکند.
رویداد ملی «ایران جان، قزوین ایران» با شعار «خط خوش تاریخ، قلعه ایستادگی» از شنبه هفتم شهریور آغاز میشود و فرصتی برای معرفی ظرفیتهای تاریخی، گردشگری، صنعتی، کشاورزی، فرهنگی و اجتماعی استان قزوین در رسانه ملی فراهم میکند.
برنامه «نشان خدمت» رادیو صبا با مرور زندگی شهید سرلشکر خلبان عباس بابایی، از فرماندهان برجسته نیروی هوایی ارتش، روایتگر مسیری از آسمان تا خدمت خواهد بود، روایتی از مردی که فرماندهی را با ایمان، فداکاری، تواضع و احساس مسئولیت در برابر میهن و مردم معنا کرد.
برنامه «نشان خدمت» در ادامه روایت زندگی چهرههایی که نامشان با مسئولیت، فداکاری و خدمت به مردم گره خورده است، امروز به سراغ زندگی شهید سرلشکر خلبان عباس بابایی میرود، فرماندهای که آسمان را عرصهای برای دفاع از میهن و خدمت به مردم میدانست.
شهید عباس بابایی از فرماندهان برجسته نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که با آغاز جنگ تحمیلی، حضوری مؤثر در دفاع هوایی از کشور داشت. او در طول سالهای خدمت، علاوه بر توانمندیهای نظامی و خلبانی، به دلیل شجاعت، روحیه مسئولیتپذیر، تواضع و ارتباط صمیمانه با نیروهای تحت امر خود شناخته میشد.
زندگی شهید بابایی تنها روایت یک فرمانده نظامی نیست، او الگویی از انسانی است که مسئولیت را با ایمان، اخلاص و احساس تعهد درآمیخت و در دشوارترین روزهای دفاع مقدس، حضور در میدان را وظیفه خود میدانست. سادهزیستی و توجه او به نیروها و خانوادههای آنان نیز از ویژگیهایی است که نامش را در خاطره همرزمان و مردم ماندگار کرده است.
«نشان خدمت» در این قسمت با نگاهی به زندگی شخصی و نظامی شهید عباس بابایی، دوران خدمت او در نیروی هوایی، نقشآفرینیاش در سالهای دفاع مقدس و ویژگیهای اخلاقی و رفتاری این شهید، تلاش میکند تصویری متفاوت از یکی از فرماندهان ماندگار تاریخ دفاع مقدس ارائه دهد.
در این روایت، مفهوم خدمت از دریچه زندگی مردی مرور میشود که برای او فرماندهی، بیش از آنکه یک جایگاه باشد، مسئولیتی برای دفاع، فداکاری و انجام وظیفه بود.
برنامه «نشان خدمت» به تهیهکنندگی مژگان فرزین، امروز ساعت ۱۱:۳۰ از رادیو صبا پخش میشود.