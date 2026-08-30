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گروه جهادی چشمپزشکی کیمیاگران به بیش از ۶۰۰ نفر از مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) در شهرستان دهاقان، خدمات چشم پزشکی ارائه کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این گروه متشکل از ۶ نفر جهادگر عرصه چشمپزشکی به مدت ۱۲ ساعت خدمات بیناییسنجی، ارائه عینک رایگان و معرفی به بیمارستانها برای جراحی، به مراجعه کنندگان ارائه کردند.
این طرح در قالب یک برنامه بزرگتر، با حضور گروه جهادی کیمیاگران در ۱۰ شهرستان استان اصفهان درحال اجرا است و هدف نهایی آن، ارائه خدمات چشمپزشکی به ۴ هزار مددجو در شهرستانهای شرق استان است.
از ابتدای امسال تاکنون، ۱۵ اردوی جهادی در زمینههای چشمپزشکی و دندانپزشکی در استان اصفهان برگزار شده است.
طبق برنامهریزیهاهر دو هفته یکبار یک اردوی جهادی در حوزههای مختلف پزشکی در استان برگزار و پیشبینی میشود ماهانه دو یا سه اردوی جهادی در شهرستانهای مختلف استان اصفهان اجرا شود.